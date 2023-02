Xavi al Milan o Puyol al Málaga: los ejemplos de leyendas para enseñar el camino a Ansu Fati

Xavi recordó a Ansu Fati ante los rumores de una posible salida que él llevó el 26 durante tres temporadas. Ante el Villareal se quedó sin minutos por primera vez. Con 19 años, uno menos de la actual edad de Fati, Xavi estuvo a punto de irse al Milan, pero su familia prefirió quedarse en el Barça para triunfar. Lo logró.

Madrid, 16 de febrero de 2023.- Xavi Hernández parece que tiene un problema con Ansu Fati. El delantero del Barça ha perdido gol y velocidad. Su maltrecha autoestima (como su rodilla) tampoco ayuda a verle con regularidad. En las últimas semanas su entorno ha deslizado que quizá la mejor solución para el heredero culé del 10 de Messi sea que se marche. Buscarle nuevos aíres. El técnico azulgrana lamentó recientemente que se hable tanto de la marcha de Ansu Fati. De paso, le recordó que para triunfar en el Barça hace falta paciencia. “Yo jugué tres temporadas con el 26”, evocó. Después, el técnico pasó de la lección verbal, a los hechos. Ansu Fati había tenido minutos en todos los partidos de esta temporada. Curiosamente, ante el Villarreal, después de tanto rumor, no jugó nada.

Xavi como inspiración…

Con este vaticinio, Ansu Fati tiene un complejo futuro a corto plazo para ser importante en el Barcelona, pero se puede apoyar también en el pasado de su propio técnico o de leyendas como Puyol que vivieron situaciones parecidas en sus inicios en el primer equipo. Muchos analistas recuerdan que Xavi no tenía siquiera pinta de futbolista moderno. Un jugador con precisión de cirujano que logró convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo gracias a sus pases milimétricos y a esa capacidad de interpretar el juego a la altura de muy pocos.

Pero su éxito en Can Barça y a posteriori con la selección tuvo como origen la cabezonería de María Mercè, su madre. La mujer que se empecinó en que su pequeño no abandonara La Masía con destino a Milán y cumpliera así con su sueño de triunfar en el Barcelona. "Xavi tenía ficha del Barça B, acababa de ganar con España el mundial juvenil de Nigeria, tenía 19 años, y el señor Galliani se reunió con Joaquín [el padre de Xavi] en el hotel Princesa Sofía para que fichase por el Milán", explicó Mercè a varios medios catalanes. Pero la familia, lo pensó mejor. Decidieron quedarse en el Barça para seguir dando continuidad a la carrera del chaval y, de paso, a su gran barcelonismo, una de las razones por las que Xavi también albergó dudas. El resto, es historia.

… y Puyol como ratificación

Pero no sólo Xavi estuvo a punto de irse. También Carles Puyol, otro mito azulgrana, seguramente el mejor central y capitán que ha tenido el club en las últimas décadas, vivió momentos de dudas en el Camp Nou. Hubo un verano en que el fichaje de Puyol por el Málaga se convirtió en un culebrón. Así se titulaba en una información del 1 de agosto de 1999, donde se desveló que el acuerdo entre el Málaga y el Barcelona era “total” y que la cantidad fijada para el traspaso se había cerrado en 165 millones de pesetas. Casi un millón de euros… ¡Por Carles Puyol!. En aquel momento, el defensa de La Pobla de Segur, en Lleida, tenía 21 años y en el Barcelona no estaban seguros de su salto al primer equipo.

“Fue un momento clave en su carrera. El Barcelona casi lo tenía traspasado al Málaga”, lo recuerda casi dos décadas después el que fue entrenador de Puyol en La Masía, Joan Martinez Vilaseca en un documental titulado 'Puyol, más que un capitán', donde se repasa la trayectoria del laureado futbolista catalán, que nunca cambio de equipo y acabó consiguiendo 21 títulos con el Barcelona (6 Ligas y 3 Champions), además de campeón del mundo y de Europa con España.

Mucho se comentó en los años venideros la historia de ese 'no fichaje', que iba ganando cariz de leyenda con el paso del tiempo, y a medida que la figura del mítico defensor se iba alargando. Tanto tiempo después, el propio Puyol desveló lo que ocurrió en aquel verano, que acabó marcando su carrera. “Tenía decidido que al Málaga no iba a ir. Pero porque las condiciones futbolísticas no eran las que yo quería. Luego estaba el Racing, y esa era la opción que pensaba y que más me gustaba”, confesó Puyol en el mismo documental.

Pero como sucedió con el caso de Xavi, Puyol echó marcha atrás y decidió continuar construyendo una carrera en el Camp Nou, ésa que lo ha convertido en gigante del FC Barcelona. Ansu Fati, a los 20 años, navega por aguas similares. El recuerdo de Xavi y Puyol puede servirle para tomar una decisión. Ser Leyenda azulgrana no suele ser flor de un día.