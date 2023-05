Xavi no va a ceder

El técnico lo tiene claro: "Hay que encontrar esa pieza que pueda ocupar el sitio de Sergio" "Es la clave en la próxima temporada. Sin ella, no competiremos", finalizó contundente

Antes de la emotiva despedida del Spotify Camp Nou y de dos leyendas del barcelonismo como Jordi Alba y Sergio Busquets, Xavi Hernández dejó bien claro en la rueda prensa previa al duelo ante el Mallorca (3-0) la pieza que quiere para el año que viene.

"Hay que encontrar esa pieza que pueda ocupar el sitio de Sergio Busquets. Es fundamental tenerla", arrancó muy contundente. El '5' azulgrana dirá adiós al club de su vida y el egarense quiere un refuerzo de garantías.

"Es la clave en la próxima temporada. Sin ella, no competiremos. En casa no hay un recambio y necesitamos al más completo, al mejor. No será fácil, pero dependemos del fair play económico. Ha de ser determinante, fuerte físicamente, técnicamente bueno y listo tácticamente", añadió sobre la importancia de encontrar un pivote que cubra la salida del de Badía.

El fichaje del recambio de Busquets se ha convertido en la prioridad absoluta para Xavi. Martín Zubimendi o Joshua Kimmich serían los dos nombres que más atraen al egarense.

Sobre la marcha de Jordi Alba, explicó que no hace falta cubrir el lateral izquierdo: “Para cubrirle, tenemos a Balde y Marcos Alonso. Esa posición no hace falta cubrirla”, afirmó.