Xabi Alonso da lustre a un potencial tapado para el lateral izquierdo del Real Madrid

Los blancos buscan un lateral zurdo y Grimaldo (siete goles en 15 partidos) da en el perfil. Su temporada con el Leverkusen de Alonso está siendo un escándalo. Los blancos están buscando un lateral izquierdo de vocación ofensiva y este canterano culé entra en ese perfil con el añadido del posible fichaje de Alonso. En Madrid son cada vez más las voces que ven en Alonso un entrenador ideal para reemplazar a Ancelotti si el italiano finalmente ficha por Brasil.

Es el hombre de moda en la Bundesliga… y de rebote en el Real Madrid. Normal. Xabi Alonso pertenece a esa colección de deportistas gigantescos con vida mucho más allá de su condición de deportista. Como jugador fue legendario. Ahora como técnico va camino de serlo. Su Leverkusen ejerce como líder firme en una liga alemana que suspira por el rendimiento del equipo que comanda el tolosarra, ejemplo tanto en el verde, como fuera. Es la imagen perfecta del entrenador perfecto que siguen desde Madrid como un potencial reemplazo de Ancelotti, pero también con un valor añadido. Ahora que los blancos sondean el mercado en busca de un lateral izquierdo… quizá Xabi Alonso tenga la solución.

Porque Alejandro Grimaldo, (Valencia, 28 años) está rindiendo con los germanos a un nivel propio para llamar la atención de cualquier grande de Europa. De hecho, en la última jornada de la Bundesliga marcó dos goles (dos goles, sí, y eso que es lateral zurdo) que ayudaron en el triunfo del equipo dirigido por Alonso.

Ya suma siete dianas y cinco asistencias y está a sólo un tanto de igualar su mejor registro, los ocho que logró en el Benfica la temporada pasada, cuando se salió en los lisboetas. Aquello levantó el interés de equipos importantes (la Real entre ellos), pero ahora el escaparate de Leverkusen está elevando más el listón. Lógico. Sale a gol cada dos partidos y asistencia cada tres. Una misil que Alonso mima con la esperanza, además, de que pueda ser convocado con la Selección Española.

Amamantado en las inferiores del FC Barcelona (otro añadido al morbo de un potencial interés merengue), en verdad se hizo grande en el Benfica, donde permaneció siete temporadas y media hasta que el Leverkusen lo cazó libre. Fichajazo que ejerce como argumento para que los pronósticos de Betfair vean en el Leverkusen como el más serio candidato a ganar la Bundesliga (probabilidad implícita del 22%) frente al favoritismo del Bayern Múnich.

Un dominio de casi 14 años

La pregunta es… si el Bayer Leverkusen está rindiendo tan bien… ¿por qué no es favorito al título? La respuesta tiene que ver con el dominio que el mismo Leverkusen está tratando de romper y que dura ya casi 15 años.

Fue entonces, en 2009, cuando por última vez ganó la liga germana un equipo que no fuera uno de los dos gigantes actuales del torneo, a saber, el Bayern Múnich (12 campeonatos desde entonces, once consecutivos) o el Borussia Dortmund (dos títulos). Esa campaña fue el Wolfsburgo el campeón de un torneo que sí, que solía ganar el Bayern, pero que tenía alternancia: Stuttgart, Werder Bremen, Kaiserlautern… Ahora ya no.

Sea como fuere, logre o no levantar el título de campeón, el Bayer de Xabi Alonso y su rendimiento han hecho que en la capital de España se le dé como máximo candidato a relevar a Ancelotti, entrenador que (aunque no de manera oficial) parece tenerlo hecho con Brasil para convertirse en su próximo seleccionador.

En el Bernabéu no son amantes de la improvisación previa para atar técnicos, así que ya empiezan a circular nombres y con él, con Xabi Alonso, las miradas de afecto son intensas. Podría formar tándem con su amigo Arbeloa para unir en una misma dupla dos estilos distintos. El señorial del tolosarra y el más enérgico y ‘mourinhista’ del ex defensa blanco.