¡Vuelve Mariano!

Mariano Díaz fue el gran protagonista del triunfo del Alavés tras firmar una actuación decisiva que ya forma parte de la historia del conjunto vitoriano. El delantero hispano-dominicano participó directamente en tres goles en un mismo partido de LaLiga, con un tanto y dos asistencias, algo que nunca había conseguido a lo largo de su carrera en la competición.

El atacante, que afronta una nueva etapa en el conjunto babazorro, aprovechó su oportunidad y demostró que todavía tiene mucho que aportar. Su impacto fue inmediato y decisivo para que el Alavés sumara una victoria de gran valor, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la jornada.

Además de su aportación goleadora, Mariano dejó su huella en los registros históricos del club. Se convirtió en el segundo jugador del Alavés que logra repartir dos asistencias entrando como suplente en un partido de LaLiga durante el siglo XXI.

El único precedente hasta ahora era Carles Aleñá, que consiguió este mismo registro en octubre de 2025 frente al Elche. Mariano se une así a una lista muy exclusiva y confirma su capacidad para marcar diferencias incluso cuando parte desde el banquillo.

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Con 80 partidos disputados en LaLiga, el delantero tuvo que esperar hasta ahora para participar en tres goles en un mismo encuentro. Una actuación redonda que puede suponer un importante punto de inflexión en su nueva aventura en Vitoria.