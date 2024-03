Vinicius en el espejo de Rivaldo

· El futbolista brasileño del Real Madrid está incorporando a su amplio repertorio la capacidad para jugar por dentro y hacer un mayor número de goles. · Esta temporada ya suma 18 en todas las competiciones y está cada vez más cerca del máximo anotador de su equipo, Jude Bellingham. · Su mutación a gran goleador recuerda al caso de su compatriota Rivaldo que también abandonó la banda para convertirse en un auténtico ‘killer’.

Al mismo tiempo que aumentan las críticas a Vinicius por su comportamiento en el terreno de juego, el futbolista está también incrementando sus excepcionales números con la camiseta del Real Madrid. Hoy en día es junto a Jude Bellingham la gran estrella del equipo, y en la actualidad, tras la lógica disminución goleadora del inglés, está siendo el auténtico líder del conjunto de Ancelotti en la faceta realizadora.

Y es que Vinicius ya suma 18 tantos en lo que va de temporada, 12 en Liga, tres en ‘Champions’ y otros tres en la Supercopa de España, y revisando los últimos encuentros de los blancos, hay Vinicius dependencia, ya que el brasileño ha anotado en los últimos cuatro choques más de la mitad de los tantos del equipo.

De esta forma no cabe duda de que Vinicius es hoy en día el jugador más importante del Real Madrid y que de él van a depender en gran medida los éxitos del equipo, que está muy cerca de conquistar el título de Liga, con una probabilidad implícita del 97,08% según los pronósticos de Betfair, mientras que en la Liga de Campeones se avecina una espectacular batalla ante el Manchester City en cuartos de final. Para el partido de ida, que tendrá lugar en el Bernabéu, los ingleses están haciendo valer su condición de vigentes campeones, y son ligeramente favoritos para llevarse el partido con una probabilidad del 42,01%, por un 35,71% de los merengues.

Mutación a lo Rivaldo de Vinicius

Tras la macha de Benzema, y la decisión del club de no traer un delantero centro de renombre en su lugar, Carlo Ancelotti decidió apostar por un cambio de sistema para colocar al propio Vinicius y a su compatriota Rodrygo Goes en la delantera. Con este nuevo esquema de juego, el ‘7’ blanco abandonaba la banda izquierda, posición en la que había demostrado todas sus dotes, para jugar en una posición más centrada, que, en palabras del propio Ancelotti, le iba a permitir la posibilidad de hacer más goles para el equipo. Y lo cierto es que Ancelotti tenía razón. A pesar de que en los primeros encuentros de la temporada vimos a un Vinicius un tanto desubicado, que no parecía adaptarse bien a su nuevo rol, los números han demostrado que el brasileño ha terminado aprendiendo a jugar por dentro, convirtiéndose en un delantero francamente peligroso, en especial cuando tiene espacio para encarar a los defensas rivales.

Esta mutación de Vinicius recuerda a la de un también compatriota suyo como Rivaldo. El ex jugador del Deportivo de La Coruña o FC Barcelona entre otros equipos, fue un futbolista que también abandonó la banda y su estilo de jugador habilidoso y gambeteador por el de un delantero capaz de golear como un auténtico ‘killer’ del área. Rivaldo, quien también fuera entrenado por Carlo Ancelotti en su etapa en el AC Milan, acabó convirtiéndose en un futbolista con una importantísima capacidad anotadora y asi lo demostró en todos sus equipos, aunque especialmente diera buena cantidad de ello en la Liga Española. En su año como deportista llegó a anotar 22 dianas, y en su trayectoria como culé en total anotaría 130 tantos en 235 encuentros. Sin duda, números de un delantero centro de enjundia.

El ‘Pichichi’, una posibilidad nada desdeñable para Vinicius

En ninguna de las quinielas al comienzo del curso podía estar Vinicius como candidato a ser el máximo goleador de la Liga Española, pero en este momento, y teniendo en cuenta la tendencia en los últimos encuentros, es algo claramente factible. El brasileño suma 12 tantos en el campeonato y está a tan solo cuatro de su compañero Jude Bellingham con 16. Cierto es que por delante de él se encuentran Guruzeta, Lewandowski y Sorloth con 13, y Budimir, Dovbyk y Morata con 14, además de Mayoral ya fuera de combate con 15, pero Vinicius acumula cuatro partidos consecutivos anotando, sumando Liga y ‘Champions’, siendo capaz de anotar sendos dobletes ante Valencia y Osasuna.

En estos últimos encuentros, además, se ha visto a un Vinicius distinto. El futbolista entra menos en juego, es menos protagonista con el balón en los pies, y mucho menos regateador. A cambio ha salido a la luz una versión de Vinicius que nunca habíamos visto antes, capaz de definir a la perfección y con una sorprendente tranquilidad ante los porteros rivales.