Una victoria sin precedentes desde 1951

Hungría no derrotaba a Alemania en partido no amistoso desde la Copa del Mundo de 1954 Hungría se queda a un paso de entrar a la final four de la Nations League

Hungría volvió a dar un paso de gigante en su camino hacia la fase final de la Nations League. El combinado magiar logró imponerse por la mínima ante Alemania gracias a una genialidad de Szalai, que frustró el regreso a la titularidad de Ter Stegen.

Con esta victoria, los de Marco Rossi se sitúan a un paso de protagonizar una gesta histórica, ya que partían como la 'cenicienta' del 'grupo de la muerte'. Italia, que también logró la victoria y llega con opciones de acceder a la siguiente fase, se presenta como el último escollo.

Hungría no derrotaba a Alemania en partido no amistoso desde la Copa del Mundo de 1954 (8-3 en la fase de grupos) y jamás lo había hecho en partido no amistoso disputado en suelo alemán.

Inglaterra se va a la B

Un solitario gol de Raspadoni consumó el descenso de Inglaterra a la Liga B de la Nations League, en un partido muy igualado que decantó una genialidad del jugador italiano de Nápoles.

Y es que solo una victoria inglesa evitaba que los ‘Three Lions’ fueran relegados al segundo nivel de la competición, un descenso por el que, por mucho que se trate de la Nations League, nadie quiere pasar.