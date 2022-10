La venganza de Sergio Ramos pide selección

Desde que debutó con el cuadro parisino suma 21 partidos invicto (17 V, 4 E) récord que lo iguala a Juan Pablo Sorín. El PSG, es favorito top en Ligue 1 y Champions El índice de probabilidad de que el PSG se lleve la Champions sólo es superado por el City. En las cinco grandes ligas europeas supera incluso la confianza del Bayern

En su primera temporada en el París Saint-Germain, Sergio Ramos vivió una situación muy complicada a causa de las lesiones, que solo le permitieron disputar 843 minutos repartidos en 13 partidos. Fichó por el PSG el 8 de julio de 2021, pero no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda.

Estos problemas físicos se repitieron durante todo el curso y provocaron durísimas críticas hacia el defensa español. Incluso se llegó a hablar de que el club parisino podría rescindir su contrato, pero el ex capitán del Real Madrid nunca se rindió y esta temporada el panorama es radicalmente distinto. El de Camas se ha vengado como más le gusta: a golpe de victorias.

Con el verano de por medio y con un trabajo intenso de recuperación, la situación de Sergio Ramos ha dado un giro de 180 grados. De estar casi apartado del grupo ha pasado a ser una pieza clave en el esquema de Christophe Galtier, que solo le ha hecho descansar algunos minutos en la Ligue 1. Desde que debutó en la liga francesa ha jugado un total de 21 partidos, y las cifras le convierten en un auténtico talismán: 17 triunfos y 4 empates, prueba de que el equipo se siente más seguro con Sergio Ramos en el campo. Con este registro ya ha superado el récord invicto de Sorín en el PSG.

El andaluz es uno de los motivos por los que el PSG camina como apisonadora en el torneo doméstico. También en los pronósticos de Betfair. Que el PSG gane la Ligue 1 se da por hecho alcanzando una probabilidad implícita del 97,1% y es incluso un porcentaje de probabilidad más alto que el que genera el título de Bundesliga para el Bayern alcanza una probabilidad implícita del 87,7%. No está tan lejos el título de liga que perdió el PSG en 2021 ante el Lille y con Ramos, entre otros factores, parece que no se le va a escapar el segundo consecutivo tras el logrado este 2022.

Pendientes del Mundial de Qatar

Otro factor a tener en cuenta y no descartable es la selección española. Sergio Ramos jugó su último partido con la selección el 31 de marzo de 2021 ante Kosovo. Año y medio después, el central del PSG apareció, según varias informaciones, en la prelista hecha por Luis Enrique para la doble convocatoria para los partidos ante Suiza y Portugal, decisivos para la clasificación de España para la fase final de la Liga de las Naciones y que se jugaron la semana pasada.

Problemas con los centrales

El panorama de los centrales con los que el seleccionador español ha contado desde el momento en el que el ex del Real Madrid desapareció podría abrir la puerta al regreso de Ramos. Con Laporte lesionado desde el inicio del actual ejercicio, Íñigo Martínez ha jugado un partido en lo que va de temporada, Pau Torres y Diego Llorente han hecho pleno de minutos en LaLiga y Premier, mientras que Eric García aparece y desaparece en el once azulgrana, pero es fijo para Luis Enrique. Raúl Albiol ha sido el único que ha aparecido en una convocatoria al margen de los cuatro elegidos desde el adiós de Ramos.

Tanto su regreso como su ausencia supondrá un debate mediático y entre los aficionados, pero lo que parecía imposible, ya no está tan lejos de ser real. Luis Enrique ha dado sobradas muestras de no tener problemas en eso de convocar jugadores que o bien no había convocado o el de abrir las puertas a algunos que habían dejado de ser llamados.

La Champions, firme candidato

Según los pronósticos de Betfair, el PSG se mantiene estable en el favoritismo para la Champions con Ramos presente como titular en los choques de la fase de grupos que se han saldado con pleno de victorias para el conjunto galo. Que el PSG gane por fin la Champions este año alcanza una probabilidad implícita del 16,7% y sólo el Manchester City genera mejor índice de probabilidad.