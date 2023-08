Varane se 'afilia' a Guardiola

El central francés del Manchester United se ha mostrado en desacuerdo con la nueva reglamentación de la International Football Association Board Guardiola se quejó ayer en rueda de prensa por el tiempo añadido en la final de la Community Shield contra el Arsenal

No será la primera vez ni tampoco la última que la nueva reglamentación introducida por la International Football Association Board sea motivo de debate en el mundo del fútbol. Los jugadores y entrenadores en Inglaterra se unen en contra de los nuevos descuentos que se aplicarán en la Premier League tras las palabras de Guardiola en la final de la Community Shield contra el Arsenal.

El nuevo fútbol ha llegado para quedarse. Las nuevas reglamentaciones de la IFAB (International Football Association Board) implican que los descuentos a partir de esta temporada serán más duraderos que nunca, una situación que ha hecho 'estallar' a los jugadores y entrenadores en Inglaterra.

Primero fue Guardiola quien alzó la voz en contra de la nueva normativa tras perder la final de la Community Shield contra el Arsenal con un gol de Trossard en el minuto 102' de partido. El técnico de Sampedor no se mordió la lengua para criticar las nuevas normas: "Si se extienden partidos por goles y cada vez que marcas un gol en un partido metes 30 segundos o 45 segundos, mañana a las 9 estoy aquí jugando".

No ha sido el único que se ha sumado a las críticas de Guardiola en las últimas horas. Raphäel Varane ha manifestado su opinión contraria a la nueva reglamentación con especial atención al aumento en el número de partidos cada temporada.

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.



From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for…