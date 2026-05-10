Vallecas toca el cielo

El Rayo Vallecano ya forma parte de la historia del fútbol europeo. El equipo franjirrojo selló ante el Estrasburgo el pase a la primera final continental de sus más de cien años de vida, una hazaña que desató la locura en Vallecas y que coloca al club madrileño entre la élite del fútbol español. Con esta clasificación, el Rayo se convierte además en el 13º equipo español que alcanza una final de una gran competición europea, uniéndose a una lista reservada para gigantes históricos.

La noche en Francia quedará grabada para siempre en la memoria rayista. Después del empate de la ida en Vallecas, el conjunto madrileño afrontaba un escenario de máxima presión en La Meinau, donde el Estrasburgo había construido buena parte de su fortaleza durante toda la temporada. Sin embargo, el Rayo volvió a demostrar la personalidad competitiva que le ha acompañado durante toda esta aventura continental.

Lejos de especular, el equipo salió decidido a discutir la posesión y a jugar con valentía. La intensidad en la presión, la solidaridad defensiva y la convicción ofensiva terminaron por inclinar una eliminatoria tremendamente equilibrada. El gol decisivo, celebrado como un auténtico terremoto en las gradas desplazadas desde Madrid, desató una emoción imposible de contener entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Premio gigantesco

La clasificación supone un premio gigantesco para un club acostumbrado históricamente a pelear desde la humildad. Vallecas, uno de los barrios con más identidad futbolera del país, llevaba décadas soñando con una noche así. El Rayo, que durante muchos años luchó simplemente por sobrevivir en el fútbol profesional, ha roto cualquier pronóstico para abrirse paso entre las grandes potencias del continente.

La gesta también tiene un enorme valor para el fútbol español. Hasta ahora, solo doce clubes nacionales habían conseguido alcanzar una final europea. Desde los gigantes tradicionales hasta proyectos inesperados que dejaron su huella continental, todos ellos representan capítulos importantes del fútbol español. Desde hoy, el Rayo Vallecano ya pertenece oficialmente a esa historia.

Y lo ha hecho a su manera: sin renunciar nunca a la valentía, con un estilo reconocible y con una afición que convirtió cada partido en una declaración de orgullo colectivo. Europa ya conoce al Rayo. Vallecas, mientras tanto, sigue soñando.