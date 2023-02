Union Berlín, el sueño que no cesa inquieta al Bayern

En Betfair, que el Union Berlín gane la Bundesliga alcanza el índice de probabilidad más alto de la temporada con un histórico triple empate en cabeza. Desde 2012, con la Bundesliga ganada por el Borussia Dortmund, ningún club ha logrado quitarle el título al Bayern que acumula diez campeonatos seguidos.

Madrid, 24 de febrero de 2023.- La increíble temporada del Union Berlín sigue su curso. Los alemanes han logrado meterse entre los 16 mejores equipos de la Europa League gracias a un triunfo contundente ante el Ajax de Amsterdam. Porque fue precisamente eso, la contundencia, lo que llevó al cuadro rojiblanco a la victoria. Es sin duda el secreto de este equipo, limitado técnicamente, pero que posee una disciplina táctica y una pegada que le está permitiendo codearse con los mejores.

Todavía están vivos en la Copa alemana y qué decir de la Bundesliga, donde comparten liderato con Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Según los pronósticos de Betfair, que el Union Berlín gane la Bundesliga se paga a 19€ por euro apostado, alcanza su índice de probabilidad más alto de toda la temporada y registra números para la historia. Que el Bayern gane el título sigue teniendo el índice de probabilidad más alto y cotiza a 1.11€ por euro apostado.

La realidad es que el Union Berlín tiene licencia para soñar. Desde 2012, con el título del Borussia Dortmund, el Bayern ha ganado todas las ligas en Alemania. Hacía mucho tiempo que el campeonato alemán no reunía tanta emoción con el aliciente especial de ver que la historia del Union Berlín sigue intacta y que podría romper todos los pronósticos. Algo parecido a lo que sucedió con el Leicester City en Inglaterra en 2016.

Una liga que rompe barreras

La última vez que la tabla tenía tres líderes, en la segunda vuelta de la competición, había ocurrido el 28 de enero de 2012: Bayern, Dortmund y Schalke, todos con 40 puntos, dominaban la liga al cierre de la jornada 19. Y fue el año del citado Borussia Dortmund que obtuvo la corona, antes de la racha de diez títulos consecutivos del Bayern Múnich. Por su parte, es la primera vez que se produce un triple empate después de la jornada 21, desde que se introdujo el sistema de tres puntos por victoria.

Además de defender bien, El Union Berlín demuestra ser contundente en ataque. En su primer acercamiento ante el Ajax lograron forzar un penalti. Doehki cabeceaba el balón impactaba en la mano derecha de Bassey. De Burgos tuvo que visionar la jugada detenidamente en el monitor antes de señalar el punto fatídico. Knoche, el especialista del conjunto alemán, no fallaba pese a que Rulli le adivinó la dirección del disparo. En la siguiente ronda de la competición europea han tenido un buen sorteo, ya que se enfrentarán al modesto Union Saint-Gilloise, de la liga belga.

Todo es curiosidad y romanticismo en el Union Berlín. Su estadio también encierra una historia de superación. Unos 2.333 hinchas destinaron 140.000 horas de trabajo voluntario para construir sus gradas de pie, un símbolo de la experiencia de ir a ese estadio a apoyar al equipo durante 90 minutos sin descanso y el tramo final de temporada apunta a ser épico.

No es casualidad que "Eisern Union”, el grito que resuena en el An der Alten Fösterei, estadio del club, sea un llamado a recordar los orígenes y condenar la historia. Nina Hagen fue la encargada de entregar el himno del mismo nombre en 2006. Esta artista es una figura del punk y new wave de finales de los 70 y principios de los 80. El 9 de noviembre de 2019, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la caída del Muro, y con el Unión Berlín recién ascendido a primera división, se jugó por primera vez el derbi berlinés en Bundesliga ante el Hertha. El An der Alten Fösterei guarda también ese pedazo de historia y ahora sueña con un título de liga.