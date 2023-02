Así es el Unión Berlín del ‘no’ a Isco: transfusiones para salvarlo o un estadio construido por sus hinchas

Hace 20 años, el Unión Berlín fue salvado gracias al trabajo voluntario de sus aficionados y a transfusiones de sangre pagadas en medio de una gran crisis A pesar del no de Isco, esta entidad de la antigua Alemania del Este, se ha reforzado en el mercado de invierno para seguir creciendo en Bundesliga y Europa League

El Unión Berlín se ha hecho famoso en España en los últimos días después del coqueteo infructuoso con Isco Alarcón. Este club de reciente presencia en la máxima categoría alemana es famoso en la Bundesliga por todo su trasfondo extradeportivo que lo convierte en uno de los equipos más peculiares del campeonato, además de una de sus sorpresas.

Todavía en la categoría (ascendió en 2020), ha ido creciendo a toda velocidad sin jeques o fondos de inversión que lo apoyen. El Unión Berlín le está disputando el título al Bayern mientras compite en Europa League (jugará contra el Ajax) y todo sin perder un ápice su filosofía especial, ésa que, por ejemplo, le ha permitido rechazar a Isco mientras tumbaba al Wolfsburgo y se clasificaba para cuartos de la Copa Alemana.

La historia de este club es la historia de un humilde haciendo machadas de gigante que, unida a su especial idiosincrasia (club del pueblo radicado en la antigua Alemania del Este), lo convierten en el prototipo de la Cenicienta alemana del siglo XXI.

Muchos son los analistas que apuntan a que podría soñar con emular a la gesta histórica del Leicester City en 2016 que, contra todo pronóstico ganó la Premier League. El Leicester arrancó aquella temporada con un presagio de 1000€ por euro apostado a que ganaba el título y ahora el Unión Berlín registra en Betfair una cuota de 41€ por euro apostado en un crecimiento constante en índice de probabilidad. En octubre registraba 81€ por euro apostado a que se llevaba el campeonato.

Crisis, sangre y sudor

La historia de este club es verdaderamente atípica. Hay grandes momentos recordados dentro del fútbol alemán cuando se habla de iniciativas de hinchas y es imprescindible citar al Unión Berlín. Fundado en 1906 sobre la base del FC Olympia Oberschöneweide y con raíces en la antigua RDA, la Alemania del Este, (varios de sus equipos se fugaron al Berlín Occidental antes del levantamiento del Muro) en 2004 el Union Berlín cayó relegado a la Liga Regional (Regionalliga Nord).

Los problemas financieros pusieron a la directiva a temblar: el recién llegado presidente del equipo, Dirk Zingler, un miembro del club y eterno seguidor del conjunto berlinés no contaba con los 1,46 millones de euros que pedía la Federación para lograr el registro en la liga regional. La respuesta fue casi poética. En un acto heroico, los fans reunieron el dinero a partir de la donación de sangre, que en Alemania es pagada. La afición hizo una "transfusión de sangre” para mantener al equipo con signos vitales estables. Y se logró. Sin embargo, el fantasma del descenso los mandó un escalón más abajo, a la entonces cuarta división, para la campaña 2004-2005. Una liga propiamente semiprofesional. La decisión de Zingler fue correcta al apostar por mantener una plantilla profesional para ganar el campeonato que los llevaría a la tercera división. Lo consiguió.

Un estadio para el equipo más punk construido por sus hinchas

El estadio del Unión de Berlín también encierra una historia de superación. Unos 2.333 hinchas destinaron 140.000 horas de trabajo voluntario para construir sus gradas de pie, un símbolo de la experiencia de ir a ese estadio a apoyar al equipo durante 90 minutos sin descanso.

No es casualidad que "Eisern Union”, el grito que resuena en el An der Alten Fösterei, estadio del club, sea un llamado a recordar los orígenes y condenar la historia. Nina Hagen fue la encargada de entregar el himno del mismo nombre en 2006. Esta artista es una figura del punk y new wave de finales de los 70 y principios de los 80. El 9 de noviembre de 2019, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la caída del Muro, y con el Unión Berlín recién ascendido a primera división, se jugó por primera vez el derbi berlinés en Bundesliga ante el Hertha. El An der Alten Fösterei guarda también ese pedazo de historia y ahora sueña con un título de liga.

Según los pronósticos de Betfair, que el Bayern gane la Bundesliga se paga a 1.1€ por euro apostado mientras que el Leipzig permanece como el club que genera más confianza para competir con el gigante alemán y se paga a 10€ por euro apostado a que gana la liga. Sin embargo, pocos podían presagiar que el Unión Berlín, aún vivo en la Europa League y la citada Copa, aguantara el ritmo. Ahora sólo les separa un punto del Bayern e incluso han ganado un partido más que el gigante alemán. Soñar es comprensible para este modesto club alemán.