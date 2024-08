El único del Superclásico

Leonardo Gil es el único jugador que pudo anotar más de una vez en el Superclásico de Chile en Primera desde 2020 entre los que se encuentran en los actuales planteles de Colo-Colo y Universidad de Chile. Lo hizo en 2021 y 2022, ambos triunfos para el Cacique.

Leonardo Gil llegó en 2021 a Colo Colo y tiene contrato hasta fines de 2024. En el cuadro albo, el “Colo” ha ganado tres títulos (Copa Chile 2021, Supercopa 2022 y Torneo Nacional 2022) y ha marcado 19 goles.

"Vengo hace tres años haciendo más de 7 goles por campaña, he jugado 100 partidos, hecho más de 25 goles, más de 30 asistencias, tenía más de 50 participaciones en cada partido. Entonces, mi balance es muy positivo hasta ahora, la meta es seguir compitiendo y seguir haciendo las cosas bien para seguir superándome, hacer lo mejor para el club", aseguró el jugador.

El volante oriundo de Río Gallegos y con abuela chilena comentó cómo vivió su familia el arribo a Colo-Colo, en 2022: “Soy un agradecido al club, del primer momento en que llegué esto fue un sueño para mi familia. He resignado muchas cosas para llegar al club, feliz de poder haber resignado esas cosas porque llegué a un club espectacular uno donde me han tratado muy bien desde la señora que limpia hasta el presidente, mis compañeros toda la gente que ha pasado me han abrazado, ayudado muchísimo a crecer. Hemos formado unos grupos espectaculares ahora siempre digo que sin estos grupos no habríamos podido conseguir las cosas que conseguimos, que son 4, o 5 títulos en el club si Dios quiere. Eso marca un camino, para mí, mi familia, amigos“, acuñó Gil.