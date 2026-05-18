Unai Emery y su gran día

Unai Emery volvió a vivir una noche redonda con el Aston Villa para seguir agrandando su historia en los banquillos. El técnico de Hondarribia alcanzó ante el Liverpool su victoria número 600 como entrenador, una cifra que resume una carrera marcada por la regularidad, la capacidad competitiva y el éxito en contextos muy diferentes. De esos 600 triunfos, 107 han llegado al frente del Aston Villa, igualando así su mejor registro en un mismo club, el que también firmó durante su etapa en el Valencia.

El dato llegó además en un escenario inmejorable. El Aston Villa se impuso por 4-2 al Liverpool en Villa Park y certificó su presencia en la próxima edición de la Champions League, consolidando el enorme crecimiento del proyecto desde la llegada de Emery.

El equipo de Birmingham, que ha pasado de mirar con preocupación la zona baja a competir entre los grandes de la Premier, volvió a demostrar personalidad, pegada y una identidad muy reconocible.

La victoria tuvo también un valor simbólico por el rival. LEl iverpool, uno de los grandes de Inglaterra, se vio superado por un Villa ambicioso, intenso y convencido de su plan. Emery ha convertido al equipo en un bloque competitivo, capaz de responder en las noches grandes y de transformar Villa Park en un escenario de máxima exigencia para cualquier adversario.

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El partido dejó, además, un dato significativo para Arne Slot. El técnico neerlandés vio cómo un equipo suyo encajaba cuatro goles en un encuentro de liga por primera vez desde septiembre de 2022, cuando con el Feyenoord perdió 4-3 ante el PSV de Ruud van Nistelrooy. Una estadística que refleja la dimensión del golpe sufrido por el Liverpool y, al mismo tiempo, la autoridad con la que el Aston Villa selló una noche histórica para Emery y para todo el club.