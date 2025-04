El último superviviente

Si hay alguna certeza en el mundo del fútbol en los últimos años es que al Real Madrid no se le puede dar por muerto nunca. El club blanco se ha convertido en un especialista de la supervivencia que es capaz de levantarse de situaciones muy adversas siempre al límite. Desde las remontadas in extremis de las últimas temporadas en la UEFA Champions League parece que no hay imposibles para ellos y en la Copa del Rey de este año también están llevando esa virtud hasta sus últimas consecuencias.

Esa esperanza de sacar algo positivo sin importar la desventaja está siendo muy recurrente recientemente, ya que no hay que irse muy lejos para recordar la clasificación europea ante el Atlético de Madrid en penaltis o la victoria liguera ante el Club Deportivo Leganés. La poca consistencia y el irregular nivel de juego mostrado por los de Carlo Ancelotti esta campaña podría hacer pensar que ya deberían haberse quedado sin opciones en alguna competición, sin embargo, están en buena posición en las tres.

Con la clasificación a la final copera en el bolsillo, ahora podrán centrarse un par de semanas en la Champions League y LaLiga. En Europa afrontarán los cuartos de final frente al Arsenal, jugando la ida en Londres. Mientras que en el campeonato doméstico se encuentran a tres puntos de distancia del FC Barcelona a falta de nueve jornadas para el final, una circunstancia que hace que las apuestas de Betfair les den una probabilidad implícita del 28,57% de ser campeones del título liguero.

La Copa de la fe inquebrantable

La Copa está siendo una aventura especialmente difícil para los merengues en este 2025. Tras cumplir eliminando al Club Deportiva Minera en la tercera ronda con una goleada (0-5), les tocó el Real Club Celta de Vigo en octavos de final. Todo se les puso de cara con un 2-0 a favor en la primera parte, pero los visitantes igualaron el marcador en los últimos minutos y el Madrid se puso el mono de trabajo en la prórroga para terminar ganando 5-2.

En cuartos de final tampoco lo tuvieron fácil. Comenzaron ganando igualmente por dos tantos, pero el Leganés no se amilanó en Butarque y un doblete de Juan Cruz dejó el marcador parejo. Cuando todo el mundo pensaba en un nuevo tiempo extra los blancos mostraron esa fe inquebrantable que tienen y el canterano Gonzalo García marcó en el 93’ dando el pase a semifinales.

RFEF

El Santiago Bernabéu afrontaba la vuelta de semis con algo de tranquilidad sabiendo que había una ventaja de un gol lograda en San Sebastián, pero no existe la calma en la Copa de esta temporada. Al cuarto de hora Barrenetxea igualaba todo y tocaba apretar. Endrick ponía por delante de nuevo a los merengues en la eliminatoria en el minuto 30 y la Real Sociedad insistía en que quería estar en la final con dos tantos (David Alaba en propia puerta 72’ y Oyarzabal 80’) que obligaban a otra remontada. En menos de cuatro minutos (82’ y 86’) Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni volvían a clasificarles y cuando todo parecía hecho Oyarzabal repitió estocada para mandar el duelo a la prórroga. En una nueva demostración del espíritu indomable del Madrid Antonio Rüdiger puso el 4-4 definitivo (5-4 en el total) en el 115’.

Un espíritu que nació en la Champions

Desde la famosa Champions de la remontadas de la campaña 2021-22, los de Ancelotti parecen entrar en un estado de trance cuando las cosas se complican y ven un pequeño rayo de esperanza por pocos minutos que queden o por muy duros que hayan sido los golpes anímicos recibidos en los partidos. En aquella ocasión superaron al Paris Saint-Germain, al Chelsea FC y al Manchester City, todos dando la vuelta in extremis. La pasada temporada también se vivieron noches inolvidables en Europa. En cuartos con unos penaltis ante un City que parecía una apisonadora y al que le aguantaron hasta los penaltis.

Y en semifinales con una nueva remontada, doblete de Joselu (88’ y 91’) tras encajar un gol de Davies que les eliminaba en el 68’. La Champions de este año también ha necesitado de fe, tras no pasar directos a octavos debieron jugar el play-off previo nuevamente contra Guardiola, ganando sin problemas esta vez, y después tocaron los famosos penaltis contra el Atlético. En LaLiga el Madrid se sigue aferrando a un clavo ardiendo para pelear por el título y tanto justo antes del parón de selecciones como después ha tenido que superar resultados adversos. En su visita al Villarreal CF venció 1-2 con dos goles de Mbappé que daban la vuelta al de Foyth. Y lo más reciente, en la última jornada jugada ante el Leganés, tras comenzar ganando, los pepineros se pusieron 1-2 y en la segunda parte tocó reacción.