La última petición de Carlos Alcaraz

El murciano se encuentra en Tenerife para recuperarse y estar al 100% en 2023 Su temporada arrancará de nuevo en enero con el Open de Australia

Pese a no cerrar la temporada de la mejor manera posible, Carlos Alcaraz ha firmado un año completamente espectacular. El tenista murciano, de solo 19 años, se ha convertido en el número uno del ránking de la ATP y ha ganado su primer Grand Slam.

Tras completar un año magnífico pero muy exigente, Alcaraz está en Tenerife “para reponer fuerzas antes de volver a la pista” y arrancar el 2023 con las pilas al máximo nivel.

El número uno más joven de la historia

El hecho de haber llegado tan pronto a la cima del tenis no supone una presión extra para Alcaraz. “Ser número no me pesa, me lo tomo como algo normal, o al menos eso intento. Nunca tengo que olvidar que, pase lo que pase en el futuro, tengo que disfrutar del tenis y jugar a mi forma”.

Sobre su lesión, que le obligó a aparcar las ATP Finals y la Copa Davis, reconoce que “voy despacio, con paciencia, pero también con ganas de poder volver a entrenar normal. Todavía me quedan unas semanas”.

La ilusionante temporada de Alcaraz arrancará con el Open de Australia, ya que el murciano no tiene previsto disputar ningún torneo antes de la gran cita. “Quiero empezar al máximo desde el primer día y este es un buen destino porque se asemeja a los que nos encontraremos en Australia”