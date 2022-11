Última jornada de Europa League: El Betis afronta un trámite y la Real aspira a cerrar el liderato

En Betfair, el Manchester United es favorito para asaltar Anoeta, pero una derrota por la mínima valdría a la Real Sociedad también para ser primero El Betis no se juega nada ante el Helsinki después de haber cerrado su clasificación como primera de grupo tras vencer al Ludogorets en Bulgaria

La Europa League afronta la última jornada de la fase de grupos con los equipos españoles ya clasificados, aunque con escenarios distintos. Mientras el Betis no se juega nada, porque quedará sí o sí primero de grupo, la Real Sociedad se la juega ante el Manchester United por alcanzar esa plaza, aunque el acceso mínimo a dieciseisavos ya está también garantizado para los de Imanol.

Curioso es que, aunque a la Real le vale incluso una derrota por la mínima, el favorito para ganar sea el United según los pronósticos de Betfair. Estas son las previsiones para los grupos de los equipos españoles en liza.

Real Sociedad- Manchester United: Una ‘final’ para evitar los equipos Champions

En juego estará la primera posición. Los escenarios son muy favorables para los txuri-urdin: el empate o la victoria les vale. Incluso una derrota por la mínima. De conseguirlo, el equipo vasco accedería directamente a los octavos y evitaría un primer cruce con equipos caídos de la Champions, esta temporada con altísimo pedigrí: Barça, Juventus, Sevilla…

La Real Sociedad derrotó al Manchester United en la jornada de la UEFA Europa League de esta temporada, logrando su primera victoria contra los Red Devils en el quinto intento, anotando también su primer gol en este encuentro. El Manchester United ha perdido sus dos últimos partidos contra rivales españoles: contra el Atlético de Madrid la temporada pasada y la Real Sociedad en la actual. Perdió tres partidos seguidos por última vez contra clubes españoles entre diciembre de 2018 y agosto de 2020 (cuatro partidos).

La Real Sociedad ha ganado sus últimos dos partidos en casa en la UEFA Europa League, tantas victorias como en sus 10 partidos anteriores en la competición (4E 4D). La última vez que ganó tres partidos consecutivos en casa en una sola temporada en las principales competiciones europeas fue en la 1998-99 en la Copa de la UEFA. El Manchester United ha ganado seis de sus últimos siete partidos fuera de casa en la UEFA Europa League (1D), anotando 19 goles en esos siete partidos con una media de 2,7 por partido.

La Real Sociedad ha forzado la mayor cantidad de pérdidas de balón tras presión en zona alta de cualquiera de los equipos en la UEFA Europa League esta temporada (61), mientras que solo el Fenerbahçe (7,3) ha permitido a sus oponentes menos pases en promedio por cada intervención defensiva (PPDA de 7,5). Para este duelo, el Manchester United es favorito, con una cuota del 45% de probabilidad implícita por euro apostado. El triunfo de la Real cotiza 33% de probabilidad implícita y el empate, a 29% de probabilidad implícita

Real Betis - HJK Helsinki: Trámite para ganar “como actitud”

La victoria del Real Betis por 2-0 ante el HJK Helsinki en la jornada 1 de la UEFA Europa League de esta temporada fue su único partido anterior contra el equipo finlandés y el primero contra cualquier equipo de este país. El HJK Helsinki sigue sin ganar tras tres partidos contra clubes españoles en Europa (1E 2D), encajando 11 goles con una media de 3,7 por partido. Con el triunfo frente al Ludogorets de la anterior jornada el Betis se aseguró ser primero de grupo, pero Pellegrini pedirá a los suyos vencer también este duelo porque “ganar es una actitud”, dijo tras asaltar Anoeta en Liga el pasado domingo.

El Real Betis nunca ha perdido en casa en la fase de grupos de la UEFA Europa League (6V 5E), manteniendo la portería a cero en más de la mitad de esos partidos (6). El HJK Helsinki ha perdido seis de sus últimos ocho partidos fuera de casa en Europa (1V 1E), encajando cinco goles en sus dos últimos partidos, en los que además no ha marcado. El Real Betis se encuentra invicto en seis partidos de la UEFA Europa League (4V 2E), la mejor racha desde una de siete partidos entre septiembre de 2018 y febrero de 2019. La victoria del Betis en este partido se paga en Betfair a 82% de probabilidad implícita por euro apostado y es el triunfo de más alta probabilidad implícita de toda la jornada en la Europa League.

AS Roma- Ludogorets: Trámite esperando a los “fracasados de la Champions”

La victoria del Ludogorets contra la Roma en la J1 de la UEFA Europa League esta temporada es el único encuentro previo entre estos dos equipos en Europa. La Roma está invicta en casa contra equipos búlgaros en Europa (4V 1E), manteniendo cuatro porterías a cero en este periodo. Con la segunda plaza de grupo asegurada para el equipo de José Mourinho, los romanos ahora esperarán a uno de los “fracasados de la Champions” (Special One dixit) para afrontar los dieciseisavos de final del torneo.

El Ludogorets ganó su primer partido fuera de casa ante un rival italiano en febrero de 2014 contra la Lazio, pero ha perdido dos de esos partidos, ante el Milan y el Inter. La Roma perdió su último partido en casa en Europa, después de una racha de 20 consecutivos sin perder (14V 6E). No ha perdido en dos partidos seguidos en casa en una sola temporada en competiciones europeas desde la 2014-15.

El Ludogorets no ha ganado en ninguno de sus 11 partidos fuera de casa en la UEFA Europa League (3E 8D), y no ha podido mantener una sola portería a cero durante esta racha. El triunfo de la Roma cotiza a 77% de probabilidad implícita por euro apostado. La segunda probabilidad más alta de toda la jornada tras el triunfo del Betis.

Sheriff - Omonia Nicosia: nada en juego más que el orgullo del humilde

El Sheriff Tiraspol derrotó al Omonia Nicosia en la jornada 1 de la UEFA Europa League de esta temporada en el que ha sido el único encuentro europeo anterior entre estos dos equipos. El Omonia Nicosia había ganado sus dos encuentros oficiales anteriores contra rivales moldavos antes de su derrota en la J1 contra Sheriff, venciendo a Tiligul-Tiras Tiraspol en casa y fuera en la campaña 1994-95.

El Sheriff Tiraspol no ha ganado en sus cuatro últimos partidos en casa en Europa (1E 3D); nunca ha acumulado cinco partidos como local seguidos sin ganar. El Omonia Nicosia no ha ganado en 18 partidos fuera de casa en las principales competiciones europeas (3E 15D) desde que derrotó al Shamrock Rovers en septiembre de 1987 en la Copa de Europa. El Sheriff es el favorito, con una cuota de 52% de probabilidad implícita por euro apostado.