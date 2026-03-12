¿La última bala del Chelsea esta temporada?

El Chelsea llega a la hora decisiva de la temporada con una sensación contradictoria. Durante muchos meses dio la impresión de estar construyendo algo serio, competitivo, incluso ilusionante, pero el curso ha ido dejando una curva descendente que explica bien su presente. El equipo londinense pasó de transmitir energía, ritmo y recursos para discutir puestos altos a instalarse en una fase mucho más irregular, con menos colmillo en las áreas y una fragilidad que le ha hecho perder impulso en los momentos importantes. Esa impresión de un bloque que fue de más a menos marca ahora todo lo que rodea a Stamford Bridge.

Un título en la mira

En ese contexto, la FA Cup aparece como una oportunidad enorme. No solo por el prestigio histórico del torneo, sino porque representa uno de los títulos que el Chelsea tiene más al alcance en esta campaña. Mientras la temporada doméstica ha ido dejando dudas y otros objetivos se han complicado, la copa ofrece un camino mucho más directo hacia un final feliz. En un club acostumbrado a competir por trofeos, esta competición puede convertirse en el gran salvavidas emocional y deportivo del curso. Además, los cuartos de final se disputarán el 4 de abril de 2026, una fecha ya marcada en rojo por el entorno blue.

Un duelo histórico

El próximo rival será el Port Vale, una de las historias inesperadas de esta edición. El conjunto de League One se ha ganado el foco tras colarse entre los ocho mejores y aterrizar en Londres con el papel de outsider, pero también con el impulso de quien ya ha demostrado que sabe sobrevivir en este torneo. Y hay un dato que añade un aroma especial a la eliminatoria. En los cuartos de final de la FA Cup de este año, el Chelsea y el Port Vale se enfrentarán por primera vez desde un partido de Segunda División en abril de 1929, ganado por 1-0 por los Valiants. Una rareza histórica que agranda el interés de una previa en la que el Chelsea se juega mucho más que un pase. Se juega la posibilidad de convertir una temporada irregular en una temporada con premio.