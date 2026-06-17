Túnez lo vuelve a hacer 28 años después

Túnez ya no tiene margen para la calma. La federación decidió destituir a Sabri Lamouchi después del estreno ante Suecia, una derrota por 5-1 que convirtió el primer partido en una crisis abierta. El golpe hizo saltar el banquillo en plena Copa del Mundo, algo tan raro como revelador de la presión que rodea a una selección cuando el torneo apenas empieza.

La decisión coloca a los Águilas de Cartago en una página muy concreta de la historia mundialista. No es habitual cambiar de entrenador con la competición en marcha. El caso tunecino de 2026 entra en una lista mínima, formada por solo cinco precedentes entre despidos, dimisiones y relevos de emergencia. Escocia abrió esa puerta en 1954. Más de cuatro décadas después, el Mundial de Francia 1998 concentró tres episodios, con Arabia Saudita, Corea del Sur y la propia Túnez moviendo ficha.

Lo llamativo es que Túnez repite en la nómina. En 1998 ya recurrió al volantazo y ahora vuelve a hacerlo casi tres décadas después, empujada por una goleada que dejó tocado el plan, la confianza y la imagen del equipo. El mensaje es claro. La paciencia no existe cuando el Mundial expone todas las costuras.

El relevo llega con el equipo obligado a reaccionar de inmediato y con muy poco tiempo para corregir errores. Cambiar de técnico durante una Copa del Mundo suele ser una medida extrema, más emocional que estratégica, pero también puede servir como sacudida interna. Túnez apuesta por un impacto urgente que reanime a un vestuario golpeado.

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La historia, sin embargo, advierte de la dificultad del reto. Ninguno de estos movimientos nació de la serenidad. Todos fueron consecuencia de un derrumbe competitivo o institucional. Por eso, más que una simple destitución, lo de Túnez es un síntoma del vértigo del Mundial, capaz de convertir una mala tarde en una decisión histórica.