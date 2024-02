Tuchel aparta al Bayern del favoritismo en Champions y el Arsenal de Arteta coge su relevo

Oleada de críticas al entrenador alemán tras la derrota del equipo bávaro ante el Lazio. Sumada a la sufrida ante el Leverkusen (3-0), deja al entrenador tocado. En los pronósticos a favorito a ganar la Champions, el equipo se ha desplomado y ya no es el segundo candidato, sino el cuarto, superado por el Arsenal de Arteta. Los ‘gunners’ están cerrando una gran temporada en Premier y se les supone un poso competitivo que está por demostrar en Europa. Se miden al Oporto.

El Bayern vive un momento de Crisis. Así, con C mayúscula. Como mayúsculos han sido los dos últimos tropiezos de los germanos. Ante el Bayer Leverkusen, sopapo de Xabi Alonso y sus chicos, que ganaron al equipo bávaro por 3-0 y aumentaron su ventaja en el liderato. Por primera vez desde hace once ediciones, el Bayern podría no ganar una Bundesliga. La excepción no es norma en el Allianz Arena, sino tragedia.

En Europa, además, pintan bastos. La derrota por 1-0 ante el Lazio después de un discutido penalti y expulsión de Upamecano deja al equipo de Tuchel y al propio Tuchel tocado. Tocadísimo. Tanto es así que Europa ya no lo ve como uno de los favoritos claros a ganar la Champions, un favoritismo que en las apuestas de fútbol de Betfair le ha robado el Arsenal de Mikel Arteta.

Ahora los germanos ocupan la cuarta posición en cuanto a candidatos a ganar la orejona (sería la séptima en su caso) con sólo un 11% de probabilidad implícita de lograrlo. El Arsenal de Arteta, que aún tiene que jugar su partido de ida de octavos ante el Oporto, se ha colocado en tercera posición, con una probabilidad implícita según las cuotas a llevarse el título del 28,5%. Tiene su lógica.

La madurez del Arsenal

Porque el Arsenal está, de nuevo, mostrando una madurez competitiva que hace tiempo que se le echaba en falta. En la Premier, la temporada pasada, le discutió hasta el tramo final el título al Manchester City. Esta temporada, aunque el Liverpool es el líder, los ‘gunners’ están sólo dos puntos de los ‘reds’ a los que ganaron con rotundidad en su último duelo en el Emirates (3-1). Cierto es que al City le queda un partido menos y de ganarlo, serían los líderes tres puntos por encima del Arsenal. Pero aun así, el recorrido de los londinenses está siendo firme.

También lo ha sido en Europa, donde había dudas de cuál podía ser su rendimiento visto que la temporada pasada, en Europa League, no se cumplieron las expectativas. Eran los máximos favoritos al título, pero cayeron en octavos ante el Sporting de Portugal. Ahora, en Champions, los ‘gunners’ han acabado líderes de un grupo en el que estaba el Sevilla que precisamente ganó la Europa League la temporada pasada, el PSV y el Lens.

Cierto que no era el grupo de la muerte, pero el Arsenal se comportó con seriedad y sólo una derrota y un empate. Ahora al equipo de Arteta le tocará comprobar si esa imagen tiene continuidad de nuevo ante un rival portugués y en la misma ronda que cayeron la temporada pasada. Los amantes de las cábalas en el Emirates no deben andar muy contentos.

Autocrítica en el Bayern

Entre tanto, el Bayern se mira a sus adentros y no sabe muy bien qué le sucede. Ayer, tras el partido, las miradas se dirigían hacia un Tuchel al que cada vez le queda menos margen de confianza. De hecho, más de un medio germano estima que no aguantará la próxima temporada. Está por ver si lo hace también ésta. El caso es que, en medio de ese vendaval para el preparador, apareció Müller para rescatarlo. Tras el partido en Roma, el capitán del equipo compareció para lanzar un mensaje de aviso a sus compañeros.

El atacante señaló la culpa entre los futbolistas (“El planteamiento del entrenador fue bueno”) y, de paso, dejó un mensaje de aviso: al Bayern nunca se le da por muerto. “Mi experiencia es larga y un 1-0 no es buen resultado, porque queríamos más, pero en nuestra casa podemos conseguirlo”, avisó para poner en guardia a un estadio, el Allianz Arena, que en tres semanas será un infierno para tumbar al Lazio, recuperar la confianza y volver a colocar a los germanos entre los favoritos al título. No sería la primera vez que el Bayern renace de sus cenizas… aunque ahora mismo sobre ellas flota el Arsenal de Mikel Arteta.