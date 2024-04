Los tres delanteros tapados que amenazan con reventar el mercado tras la Eurocopa

El fútbol de clubes lo absorbe todo. Así es Europa, un espacio de contrastes entre sus competiciones regulares y las citas de selecciones. El tramo final de la Champions League y las ligas magnetiza la atención absoluta de un continente que ya no tendrá parón por partidos de sus combinados nacionales hasta el verano, cuando haya parado las competiciones domésticas y sea tiempo de una Eurocopa plagada de grandes nombres.

Pero algunos lo harán en condición de jugadores tapados que prometen reventar el torneo, acaparar titulares y, quién sabe, si también reventar el mercado de fichajes que permanecerá muy atento a lo que suceda en Alemania. En el caso de los delanteros, quizá el puesto más observado de todo el campeonato, tres son los jugadores que amenazan con ser clave pese a navegar esta temporada bajo el radar de las grandes atenciones. Son Vlahovic, Openda y Dovbyk.

Vlahovic, la redención serbia

Los tres marcan perfiles diferentes que encajan en el rol de futbolista desarraigado (o desenfocado de las grandes miradas). Por ejemplo, Vlahovic es el típico futbolista que apuntó muy alto, reventó y una vez en las alturas, cayó con casi la misma fuerza para convertirse en un (de nuevo) desconocido. Una eterna promesa que en verdad no es tal. Porque el ariete serbio de la Juventus no ha dejado de golear. Ocurre que su evolución en la Fiorentina (previo salto a la Vecchia Signora) fue tan espectacular (20 goles en media temporada) que el ariete balcánico parecía prometer entonces colarse entre los mejores. La élite absoluta.

Pero ese salto al último peldaño jamás lo dio. Molestias físicas apenas le permitieron lucir 14 goles la temporada pasada. En esta, sin embargo, ya suma 16 y, sobre todo, un estilo de juego diferente. La presión de sentirse en uno de los gigantes de Europa empieza a no pesarle tanto y con Serbia (encuadrada con Inglaterra en la Euro) promete tratar de desquitarse dentro de uno de los equipos que podría lucir ataque más atractivo: Mitrovic, el propio Vlahovic, Tadic o Milinkovic-Savic son futbolistas con pólvora para dar que hablar. Más si pudieran poner contra las cuerdas a Inglaterra, en las apuestas de fútbol de Betfair el favorito con una probabilidad implícita del 25%.

Openda, una centella en Bélgica

Hasta hace no mucho tiempo esos listados favoritos a las Eurocopas (también a los Mundiales) tenía a Bélgica como el gran tapado. Normal. Porque el combinado centroeuropeo lucía una de las mejores generaciones de su historia, liderados por Hazard y con estrellas mundiales como Courtois, De Bruyne o Lukaku como grandes escuderos. Pero ese combinado fantástico empieza a ser más pasado que presente. Por eso busca futuro. Lois Openda es una de sus esperanzas.

Delantero centro veloz y aspecto menudo (mide 1,77), es uno de esos jugadores que lleva tiempo rompiéndola en las libretas de los expertos en fútbol internacional, pero que todavía no ha saltado a los titulares de los grandes medios de consumo, quizá por militar en un equipo, el RB Leizpig, que no está acostumbrado a los focos internacionales. Pero con los germanos este chaval criado en las inferiores del Brujas (tiene solo 24 años) está protagonizando números llamativos que amenazan con llevarlo a un equipo aún más grande.

Por de pronto esta temporada ya suma 23 goles, de los que 19 han sido en la Bundesliga y el resto, en Champions. Son buenos registros para un futbolista con contrato hasta 2028, pero insertado en un club que acostumbra a hacer caja con sus estrellas (que se lo digan a Haaland antes de marcharse al Dortmund). Los 35 millones que gastó el Leipzig en su incorporación (el fichaje más caro de su historia) prometen tener pronto retorno a lo grande, con algunos de los equipos más importantes del continente poniendo su lupa en él.

Dovbyk, la esperanza de un país en guerra

Bélgica compartirá grupo en la Eurocopa con Ucrania, un país en guerra que se ha colado en la Eurocopa mediante la repesca y que usará le torneo como gran válvula de escape para su conflicto. Lo hará con Dovbyk como una de sus referencias. El delantero del Girona es otro de esos jugadores que no está en el gran radar de la opinión pública (en España quizá algo más, en Europa desde luego que no) por no jugar en un grande. Todo pese a que sus 16 goles en Liga esta temporada lo han puesto a la caza de Bellingham para ser el pichichi del campeonato.

Sin su aportación de ariete devoraporterías (26 añitos tiene) no se entendería tampoco el milagro de este Girona que roza su primera clasificación europea para jugar la Champions League. Casi nada. Con Ucrania también es jugador clave. Un gol suyo a Bosnia en la semifinal de su grupo de repesca le permitió el acceso a la final, donde Ucrania tumbó a Islandia. Jugador con talla y hambre para ser mucho más en el fútbol del viejo continente, la Euro supondrá un excelente escaparate para crecer y explotar como lo que apunta: un delantero que dará que hablar en los próximos años.