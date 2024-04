Tres cuartos de final consecutivos en el Miami Open

Jessica Pegula se ha convertido en la primera estadounidense en alcanzar tres cuartos de final consecutivos en individuales femeninos en el Miami Open desde Serena Williams (2012-15). Después de haber logrado dos victorias en el cuadro principal del Miami Open 2024, la estadounidense parece haber recuperado las buenas sensaciones dentro de la pista.

Solo hace un mes que Pegula cambió de entrenadores. Mark Merklei y Mark Knowles fueron la dupla elegida para acompañar en el banquillo a la americana en esta nueva etapa, como confirmó en rueda de prensa del WTA de San Diego tras la sorprendente ruptura con David Witt. "Hemos tenido una gran amistad durante cinco años, así que es complicado. Valoro mi relación con la jugadora tanto como amo entrenar. Como entrenador, siempre afronto un desafío pensando que puedo sacar el máximo de una tenista. Creo que lo hemos hecho juntos: Jess está llamando a la puerta de un Grand Slam. Ese era nuestro objetivo: no lo conseguimos, pero todo lo demás ha sido fantástico", declaró la tenista.

La jugadora de Buffalo mantiene su idea sigue siendo jugar tanto singles como en dobles sin obsesionarse con los Grand Slam: "Solo necesito ganar un partido de cuartos de final, ahí se acabará todo. En serio, eso es todo lo que tengo que hacer. Siento que he firmado grandes estadísticas en los últimos años, cifras súper consistentes, hice un gran torneo en las últimas WTA Finals, así que espero que todas esas victorias ante grandes jugadoras me den confianza en algún momento para romper la barrera en un Slam. Por ahora no quiero pensar en los cuartos de final o las semifinales, todavía tengo que ganar la primera ronda, segunda, tercera y cuarta, lo cual todavía es muy difícil".