Trabajo a destajo

Filip Jørgensen hizo más paradas que cualquier otro portero de La Liga la temporada pasada (143). El Villarreal CF y Filip Jörgensen llegaron a un acuerdo para que el cancerbero sueco danés renueve su contrato con el Submarino Amarillo hasta el año 2029. Así, Filip, amplía su vínculo con el club que le hizo debutar en el fútbol profesional. Sin embargo, han empezado a llegar ofertas por él de la Roma, el Marsella y el Chelsea.

El canterano groguet disputó total de 36 partidos la pasada temporada, siendo, además, el portero que más paradas ha realizado en LALIGA 2023/24 con 143.Con respecto a ese registro, Jørgensen asegura que "no lo veo como algo bueno porque significa que te tiran mucho y me han marcado también muchos goles. Yo sigo trabajando y cada partido intento ayudar al equipo lo máximo que puedo para que no nos marquen tanto".

El ‘13’ amarillo, además, es un ejemplo para los canteranos que sueñan con alcanzar el primer equipo y un orgullo para la Cantera Grogueta. Jørgensen llegó a Vila-real en el año 2017, cuando tan solo tenía 15 años, procedente del RCD Mallorca. En la temporada 2018/19 formó parte de la plantilla del Juvenil A que levantó el histórico doblete de Copa del Rey Juvenil y Liga.

Una participación en la Youth League durante la temporada 2021/22 y el ascenso con el Villarreal B a la Segunda División Española, también destacan entre los grandes éxitos deportivos de Jörgensen en el club. Sin embargo, por encima de todos ellos está su debut con el primer equipo el 15 de diciembre de 2021 frente al Atlético Sanluqueño en el encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2021/22.

En total, Filip Jörgensen ha disputado un total de 44 partidos con el Primer Equipo: 38 encuentros en LALIGA, 3 en la Conference League, uno en la UEFA Europa League y 2 en Copa del Rey.