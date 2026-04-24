El Tottenham, en alerta máxima

La temporada del Tottenham se ha convertido en una caída inesperada para uno de los grandes nombres de la Premier League. A falta de cinco jornadas, el club londinense sigue en zona de descenso, enlaza 15 partidos sin ganar y todavía no conoce la victoria en la liga en 2026. El último golpe fue especialmente cruel, un 2 a 2 ante Brighton tras encajar en el descuento, apenas unos días después de caer 1 a 0 en Sunderland. Los números retratan el problema con crudeza, 42 goles a favor y 53 en contra en 33 partidos, un balance impropio de una plantilla construida para pelear mucho más arriba.

Las causas del mal momento son varias y se han ido acumulando hasta formar una tormenta perfecta. La fragilidad defensiva ha castigado al equipo durante toda la campaña y ahora el panorama se agrava con la baja de Cristian Romero, fuera hasta final de temporada. A eso se suma un problema mental evidente, porque el Tottenham compite, pero no cierra los partidos y se derrumba en momentos decisivos. Ni siquiera el cambio reciente en el banquillo ha frenado la caída. La sensación que transmite el equipo es la de un bloque sin margen de error, atenazado por la ansiedad y por una clasificación que cada semana pesa más.

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¿Qué tendría que pasar para que descendiera? Muy sencillo, que termine entre los tres últimos. Con Wolverhampton ya relegado, el Tottenham se juega la permanencia sobre todo frente a los equipos que tiene inmediatamente por delante. Hoy, la referencia es alcanzar a West Ham y no perder de vista a Nottingham Forest, mientras el calendario todavía le reserva partidos ante Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea y Everton. Si los Spurs no recortan esa desventaja y llegan a la jornada final por debajo de la línea de salvación, caerán al Championship. Y hay un detalle nada menor, la diferencia de goles también empieza a empujarles hacia abajo. El Tottenham aún depende de sí lo suficiente como para creer, pero ya no tiene crédito. Otra tarde como la de Brighton puede costarle toda la temporada.