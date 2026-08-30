Zabiri firma un regreso histórico para el Racing

El Racing ya tiene su primera gran noche en su regreso a Primera División. El equipo cántabro derrotó al Elche por 3-2 en El Sardinero y lo hizo con un protagonista absoluto. Yassir Zabiri aprovechó su primera titularidad para firmar un hat-trick que decidió el partido y que convirtió la victoria verdiblanca en una página de historia.

El delantero marroquí resolvió el encuentro en una primera parte desatada. El Racing salió con energía, castigó los errores del Elche y encontró en Zabiri una eficacia demoledora. Sus tres goles llevaron el partido al descanso con un 3-0 que parecía encaminar la noche, aunque el tramo final les obligó a sufrir más de lo previsto. El Elche reaccionó con dos tantos y apretó hasta el final, pero el Racing resistió para celebrar un triunfo muy esperado.

El triplete también deja varios registros de peso. Zabiri se convirtió en el cuarto marroquí del siglo XXI que marca un hat-trick en LaLiga, después de Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi y Munir El-Hamdaoui. Además, solo Samuel Eto’o había firmado un hat-trick más madrugador entre los futbolistas africanos en la competición durante este siglo, en aquel partido ante el Almería en 2008.

La noche tuvo también un valor especial para El Sardinero. El Racing no celebraba un hat-trick como local en Primera desde Javi Guerrero ante el Murcia en 2004. Más de dos décadas después, Zabiri recuperó una imagen que el racinguismo llevaba demasiado tiempo esperando.

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La victoria vale tres puntos, pero significa mucho más. Es el primer triunfo del Racing desde su vuelta a la élite y llega con una actuación individual que ya forma parte del relato de la temporada. Zabiri no solo marcó tres goles. Le dio al Racing una noche de Primera, de memoria y de ilusión.