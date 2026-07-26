Yuri Alberto, el Dembélé brasileño

Yuri Alberto pertenece a esa clase de delanteros que incomodan incluso cuando no parecen estar dentro del partido. Potente, rápido al espacio y agresivo en el área, el atacante del Corinthians vive pendiente del error del rival. No necesita demasiados toques ni una posición perfecta para rematar. Su mayor virtud es que puede resolver una jugada con cualquiera de las dos piernas, una cualidad que lo convierte en un futbolista especialmente difícil de defender.

Nacido en São José dos Campos en 2001, se formó en las categorías inferiores del Santos y debutó muy joven en el primer equipo. Más tarde encontró continuidad y protagonismo en Internacional, antes de marcharse al Zenit de San Petersburgo. Su etapa en Rusia fue breve y en 2022 regresó a Brasil para vestir la camiseta del Corinthians, donde terminó de consolidarse como uno de los grandes goleadores del país.

Sus cifras explican por qué su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación. Desde 2020 es el único jugador que ha marcado al menos 20 goles con cada pierna en la Serie A del Brasileirão. Ha conseguido 32 tantos con la derecha y 22 con la izquierda. En 2024, además, anotó 15 goles en el campeonato y compartió el premio de máximo goleador.

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Esa facilidad para jugar con ambos perfiles recuerda a Ousmane Dembélé, uno de los futbolistas más ambidiestros del fútbol europeo. La diferencia está en la zona de influencia. El francés utiliza las dos piernas para desbordar, conducir y crear desde los costados. Yuri Alberto convierte esa ambidestreza en una herramienta de área, donde una décima de segundo puede decidir un gol.