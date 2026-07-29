Yan Diomande, el rey del regate que seduce al Real Madrid

En el fútbol moderno, donde el volumen de acciones ofensivas suele eclipsar la eficiencia, Yan Diomande ha conseguido destacar precisamente por combinar ambas cosas. El extremo marfileño terminó la pasada temporada como el futbolista con el mejor porcentaje de éxito en el regate entre los 15 jugadores de las cinco grandes ligas europeas que más veces intentaron esta acción. Un dato que explica por qué el Real Madrid ha puesto sus ojos en una de las grandes irrupciones del fútbol continental.

Diomande completó 132 de los 235 regates que intentó entre todas las competiciones, lo que supone un extraordinario 56,2% de acierto. No solo fue un futbolista con una enorme capacidad para desequilibrar, sino que además lo hizo con una eficacia superior a la del resto de grandes especialistas del continente. En una clasificación dominada habitualmente por extremos de élite acostumbrados a vivir en el uno contra uno, el marfileño se situó en lo más alto gracias a una combinación de velocidad, potencia y una notable capacidad para salir de la presión.

El dato adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el volumen de intentos. No se trata de un jugador con una muestra reducida, sino de uno de los futbolistas que más veces asumió la responsabilidad de romper líneas mediante el regate. Mantener un porcentaje superior al 56% después de intentar 235 acciones individuales refleja una regularidad poco habitual en una posición donde el error forma parte del juego.

Su explosión ha sido meteórica. En apenas unos meses ha pasado de ser una de las revelaciones del fútbol europeo a convertirse en un objetivo prioritario para el Real Madrid. Su perfil encaja con la política del club blanco de incorporar talento joven con un enorme margen de crecimiento, pero también con la necesidad de seguir sumando futbolistas capaces de generar ventajas desde el uno contra uno.

Si finalmente se confirma su llegada al Santiago Bernabéu, Diomande aterrizaría avalado por un registro que ningún otro gran regateador de Europa pudo igualar la pasada temporada. Porque, entre los 15 futbolistas que más veces buscaron el desequilibrio en las cinco grandes ligas, nadie fue tan eficaz como él. Y en un fútbol cada vez más analítico, ese 56,2% de éxito no es solo una estadística: es la mejor carta de presentación posible.