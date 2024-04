Xhaka sigue en forma

Granit Xhaka ha creado más oportunidades al registrar una asistencia que cualquier otro jugador en las cinco principales ligas de Europa esta temporada (37). El centrocampista suizo es una pieza clave del intratable Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

El Bayern Leverkusen contrató al centrocampista suizo a cambio de 25 millones de euros, cifra que le sitúa entre los traspasos más caros de la historia de la entidad. Uno de los aspectos más llamativos de la operación es la duración de contrato. Xhaka, que en septiembre cumplirá 31 años, se compromete con el conjunto alemán durante las próximas cinco temporadas.

Xhaka pasó antes siete años en el Arsenal, donde su situación cambió con la llegada de Mikel Arteta en el banquillo londinense. Xhaka ha asegurado que, pese a que "lleva tiempo entender plenamente la filosofía de Mikel", fue el entrenador español quien le convenció para que siguiera en las filas del conjunto londinense: "Mikel me recogió y me hizo volver a jugar a un nivel en el que siempre supe que podía jugar, estaba seguro de mi calidad y no le importaba lo que dijeran los demás".

El suizo comparte ciertas similitudes con el Xabi Alonso jugador, como su jerarquía, liderazgo y gran golpeo de larga distancia. “Es un honor que me comparen con él. Todo el mundo sabe la clase de jugador era y la personalidad que tenía. En mi etapa en el Gladbach nos enfrentamos y creo que sí tenemos algunas similitudes. Me gusta tenerle como entrenador. Espero seguir aprendiendo de él".

El centrocampista suizo, además, ya es el jugador que más partidos ha disputado con la selección suiza, récord que registró a finales del 2023 y que compartía con Heinz Hermann, quien jugó su partido 118 con Suiza en 1991.