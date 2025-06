⁠⁠Xabi Alonso y un estreno que no invita a la cábala optimista

Si algo está claro, es que los inicios nunca son fáciles. Y mucho menos si estás en el Real Madrid y acabas de llegar. Por la presión, por las expectativas que generan los cambios de entrenador y por el peso del pasado, la realidad para muchos de los últimos entrenadores del club blanco es que iniciar la andadura al frente del banquillo del primer equipo no es una tarea sencilla. Y así sucedió con el estreno de Xabi Alonso como nuevo técnico del equipo blanco tras la marcha de Carlo Ancelotti a la selección brasileña.

El empate a uno frente al Al-Hilal en el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes ha servido como carta de presentación de Xabi Alonso. En un partido marcado por las altas temperaturas y sin demasiado brillo por parte de sus pupilos ni tampoco ningún sobresalto, el comienzo de este nuevo proyecto no ha aportado soluciones a los problemas que venía atravesando el equipo a lo largo de toda la temporada. Más allá de no haber podido iniciar este nuevo torneo con victoria, el resultado no pone en peligro la clasificación del Real Madrid para los octavos de final si logra superar al Pachuca y al Salzburgo en las dos siguientes jornadas. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que los blancos sean los próximos campeones es del 18,18%, siendo uno de los grandes favoritos.

Sin embargo, este resultado sitúa ya al técnico tolosarra en una estadística poco alentadora para el Real Madrid en el medio plazo ya que Xabi Alonso se suma a una lista de entrenadores que debutaron sin victoria y que no pudieron tener éxito en el conjunto merengue.

Un mal año que aún pesa

La apuesta por Xabi Alonso llega después de que este realizase un gran trabajo en el Bayer Leverkusen, donde construyó un equipo muy competitivo con una idea propia y que terminó ganando la Bundesliga en la temporada 2023-24, siendo un gran hito para el club. Aunque su llegada ilusionó a todo el madridismo, ya que era la vuelta a casa de una gran leyenda del centro del campo, el nuevo técnico no ha tenido demasiado tiempo para preparar el equipo a su gusto para arrancar el Mundial de Clubes y con apenas unos pocos entrenamientos la sensación que transmitió el equipo frente al Al-Hilal fue parecida a la mostrada por los hombres dirigidos hasta ahora por Carlo Ancelotti.

El equipo cerró la campaña en LaLiga con 84 puntos, por detrás del FC Barcelona, quien fue el líder indiscutible. Además, fue eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League por el Arsenal y cayó en la final de la Copa del Rey nuevamente ante el conjunto azulgrana. Más allá de esto, al equipo blanco le costó encontrar este año el ritmo y su estilo de juego, por lo que el cambio de entrenador se espera ahora como la gran solución a esta dinámica negativa.

Asimismo, durante el mercado de fichajes que se abrió antes del Mundial de Clubes, el club incorporó a Trent Alexander-Arnold, lateral internacional inglés con experiencia en grandes clubes como el Liverpool y a joven central español Dean Huijsen, considerado uno de los grandes defensores del futuro. Pese a tener la retaguardia cubierta, en ataque la baja de Kylian Mbappé en el primer partido del nuevo campeonato se notó y tan solo Gonzalo pudo ver portería frente al equipo árabe.

Arranques complicados en Chamartín

Este inicio con empate a uno ha hecho recordar a los madridistas a los debuts de otros entrenadores del club blanco en las últimas décadas, aquellos que comenzaron un un primer traspié y que, salvo un caso aislado, no sobrevivieron mucho tiempo en el banquillo del Bernabéu.

Como en todo, siempre hay una excepción que confirma la regla, y no podía ser otro que ‘The Special One’. José Mourinho aterrizó en Madrid en mayo de 2010 y dio el pistoletazo de salida de LaLiga enfrentándose al Mallorca en agosto. En su visita a Son Moix, solamente pudo rascar un punto tras un empate a cero en el que lo más destacado fueron las múltiples ocasiones que desaprovecharon los merengues. Aunque al principio fue cuestionado, su trayectoria posterior fue más exitosa ganando la Copa del Rey en su primer año y LaLiga en su segunda temporada, con un equipo al que imprimió carácter y sobre todo mucha personalidad.

Cinco años más tarde, Rafael Benítez hizo su debut como técnico en un partido de pretemporada frente a la Roma que finalizó con empate a cero y con derrota blanca desde los once metros. Más tarde, ya en partido oficial, repetiría el mismo marcador en Liga que José Mourinho, esta vez frente al Sporting de Gijón: 0-0. Tras los malos resultados cosechados en la competición doméstica, incluyendo un 0-4 ante el FC Barcelona, y tras ser eliminados en Copa del Rey ante el Cádiz por alineación indebida, la dirección deportiva del Real Madrid decidió poner punto y final a su etapa como entrenador.

Dos años después, el encargado de tomar las riendas del equipo tras la marcha de Zinedine Zidane fue Julen Lopetegui, quien había sido seleccionador nacional. Inició su paso por el club con una derrota por 2-4 frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa y aquel partido marcaría el inicio de una situación que poco a poco se convertiría en un problema sin solución y que acabó con su despido después de perder en el Camp Nou ante el FC Barcelona por 5-1.

Ahora, Xabi Alonso entra en esta estadística con un empate a uno que no termina con las dudas de la temporada pasada y que hace presagiar a los aficionados que pueda repetir la dinámica de sus predecesores, aunque la confianza en el nuevo entrenador aún sigue prácticamente intacta y será el tiempo y el paso de los partidos quien lo conviertan en héroe o en villano.