Willy Hernangómez lo tiene claro

El pívot sigue a la espera de una decisión de los Pelicans sobre su futuro "Quiero aportar, no quiero tener un año más como este", ha recalcado

El pívot de los New Orleans Pelicans, Willy Hernangómez, ha sido tajante a la hora de hablar de su futuro: "En febrero intentamos salir para tener más minutos, para poder jugar porque veía que no iba a hacerlo allí". Así están las apuestas baloncesto.

El español, que no vio premiado su gran Eurobasket con la selección española en la NBA, relató su postura: "Pero ellos decidieron retenerme y que me quedase allí. Ahora vienen días movidos, con muchos cambios. El día 29 tienen que decidir si ejercen mi opción de contrato o no. Yo les he trasmitido que quiero jugar".

"Quiero aportar, no quiero tener un año más como este, y que mi único motivo para estar en la mejor Liga del mundo es para competir con los mejores. Creo que encontraremos la mejor solución tanto para ellos como para mí", apuntó.

Relegado al ostracismo

Hernangómez tan solo ha disputado 38 encuentros en toda la temporada regular en la NBA con los Pelicans y unos prromedios de minutos por partido que no pasaban de los 12.1, algo que ha minado la moral del jugador.

El ex del Real Madrid ha promediado 6.9 puntos, 4.7 rebotes y 0.9 asistencias por encuentro y ha estado a la sombra de jugadores como Zion Williamson, Jonas Valanciunas o Trey Murphy.