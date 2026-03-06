William Osula, el 'rayo' del Newcastle que amenaza al Barça

El St James’ Park vivió una de esas noches en las que el fútbol se mide en metros y en décimas. William Osula firmó ante el Manchester United una carrera que, además de ayudar a cambiar el guion del partido, dejó un dato para la estadística. Su velocidad punta de 36,3 km/h fue la más alta registrada por un delantero centro en la Premier League esta temporada.

El registro cobra valor al compararlo con el resto de atacantes de área. En el repaso oficial de los jugadores más rápidos del curso, los únicos nueves que aparecían como referencia eran Thierno Barry, con 35,35 km/h, y Brian Brobbey, con 34,74 km/h. Osula, por tanto, supera esas marcas y se coloca por delante de ambos en el apartado de aceleración máxima.

El dato retrata al danés, un delantero que ataca espacios largos y estira defensas con una zancada poderosa. En la Premier, donde los duelos se deciden cada vez más en transiciones, ganar un metro en el primer paso suele abrir medio partido. En la clasificación general del campeonato, dominada por perfiles de banda, la élite supera por poco la barrera de los 36 km/h y la referencia sigue estando muy arriba, con Jackson Tchatchoua como gran velocista del curso.

Noticias relacionadas

Para Newcastle, la lectura es doble. Osula no solo aporta potencia en el último tercio. También añade una amenaza inmediata, capaz de transformar un balón dividido en ocasión en cuestión de segundos. Y en una liga donde cada detalle cuenta, 36,3 km/h puede valer tanto como un gol.