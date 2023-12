Un visitante al 41 por ciento

El Atlético volvió a caer lejos del Metropolitano

"No podemos jugar así, con dos caras, una en casa y otra fuera, porque así no se pueden ganar los títulos", alertó Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, voz autorizada y trascendente en el vestuario del equipo, infalible en el Metropolitano, con un pleno de ocho victorias, pero al 41 por ciento de puntos como visitante en esta Liga. Las mejores apuestas para fútbol.

Son 10 de 24 puntos lejos de su estadio. Sólo tres triunfos en ocho visitas en este curso liguero. Y un empate. También cuatro derrotas, tres ya consecutivas, con las que iguala la peor racha fuera de casa de los ya casi doce años de la era Diego Simeone en este torneo a domicilio.

En un total de 229 duelos lejos de su estadio en esta competición, con 114 victorias, 61 igualadas, 54 encuentros perdidos y 403 puntos de los 687 por los que ha competido (un 58 por ciento, que supone un 17 más que esta temporada), sólo le había sucedido dos veces.

Doce puntos menos fuera que el Girona

El mejor local de LaLiga EA Sports es sólo el séptimo visitante del campeonato. Ha sumado, por ejemplo, doce puntos menos fuera de casa que el líder de la clasificación global, el Girona, con los mismos ocho compromisos. Y diez menos que el Real Madrid, aunque el conjunto blanco ha jugado un choque más que el rojiblanco como visitante.

"Fuera no jugamos bien. Tenemos que hacerlo mejor. Fuera no estamos contundentes, no estamos bien, como en casa, y así es imposible. Tenemos que ser regulares. Ya hemos perdido bastantes partidos fuera. No podemos dar esta imagen fuera. En casa estamos mucho mejor", insistió a 'Movistar' Oblak, que ha sufrido 18 ocasiones de gol en contra en las tres últimas salidas ligueras: 8 ante el Athletic, 6 frente al Barcelona y 4 ante Las Palmas. Recibió cinco goles.