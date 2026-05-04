APUESTAS DEPORTIVAS
Vinicius, el verdadero líder del Madrid
El brasileño volvió a demostrar ante el Espanyol que su 2026 está siendo un gran año
El 2026 está confirmando el peso ofensivo de Vinícius Júnior en el ataque del Real Madrid. Tras la victoria del conjunto blanco ante el Espanyol del pasado domingo, el delantero brasileño suma ya 15 goles en 26 partidos en lo que va de año natural, una cifra que lo coloca en lo más alto de LaLiga, igualado únicamente por Lamine Yamal, que también ha alcanzado los 15 tantos, aunque en 25 encuentros.
Más allá de los números, la influencia de Vinícius en el juego blanco es cada vez más evidente. Su desequilibrio constante, velocidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo han convertido en una pieza imprescindible en el esquema ofensivo del equipo.
Precisamente, en el partido de ayer frente al RCD Espanyol, el brasileño volvió a ser protagonista. En un encuentro que exigió paciencia y contundencia, el Real Madrid logró imponer su ritmo, y Vinícius fue clave para abrir espacios en la defensa rival y marcar un doblete. Su participación en las jugadas ofensivas genera ventajas constantes para sus compañeros.
El choque ante el Espanyol dejó claro que, con la baja de Mbappé, el extremo brasileño mantiene su ambición intacta en este tramo de la temporada. Con Vinícius en estado de forma y liderando las estadísticas goleadoras del año, el Real Madrid se aferra a su talento para seguir compitiendo pese a que la Liga está más que perdida.
A estas alturas de 2026, no solo destacan sus cifras, sino también su evolución como jugador. Vinícius ya no es solo un extremo eléctrico: es un líder ofensivo capaz de decidir partidos y sostener al equipo en los momentos clave ante un Mbappé que acusan de 'borrarse' en este final de temporada.
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