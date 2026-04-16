Valverde, el francotirador de LaLiga

El gol de Federico Valverde ante el Girona no solo sirvió para abrir el marcador en el Santiago Bernabéu, sino que volvió a confirmar una de las grandes armas del centrocampista uruguayo: su espectacular disparo desde fuera del área. Con este tanto, el jugador del Real Madrid alcanza ya los 13 goles de este tipo en las últimas cinco temporadas de La Liga, liderando con claridad un ranking en el que también figuran algunos de los nombres más destacados del campeonato.

Por detrás aparece Kylian Mbappé con 9 tantos, seguido de Iago Aspas con 8. Completan la lista futbolistas de enorme talento ofensivo como Antoine Griezmann, Lamine Yamal y Vinícius Jr., todos ellos con 7 goles desde media distancia.

Sin embargo, lo de Valverde va un paso más allá. No se trata solo de cantidad, sino de impacto. Sus goles suelen aparecer en momentos clave y, en muchas ocasiones, desbloquean partidos cerrados gracias a su potente y preciso golpeo. El uruguayo ha convertido el disparo lejano en una seña de identidad, algo cada vez menos habitual en el fútbol moderno, donde predominan las jugadas elaboradas dentro del área.

El tanto ante el Girona es un ejemplo perfecto: conducción, espacio y un latigazo imposible para el portero. Un recurso que el Real Madrid explota con frecuencia y que añade una dimensión extra a su ataque. En un campeonato lleno de talento ofensivo, Valverde se ha consolidado como el rey del gol desde fuera del área. Y, visto su momento de forma, la cifra seguirá creciendo.

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Además, este registro refuerza la evolución de Federico Valverde como un centrocampista total, capaz de influir en todas las fases del juego. No solo aporta equilibrio, recorrido y trabajo defensivo, sino que se ha convertido en una amenaza constante en campo rival.