Valverde descubre su versión más goleadora

Federico Valverde atraviesa uno de sus mejores momentos de cara a portería en la UEFA Champions League. El futbolista del Real Madrid, habitualmente reconocido por su despliegue físico, su capacidad para abarcar metros y su potente disparo desde fuera del área, ha añadido en los últimos encuentros una nueva dimensión a su juego. El uruguayo ha marcado cuatro goles en sus cinco últimos partidos con el conjunto blanco en la máxima competición europea.

El dato resulta todavía más llamativo cuando se compara con toda su trayectoria anterior en el torneo. Antes de esta racha, Valverde solamente había conseguido tres goles en sus primeros 75 partidos de Champions League. En apenas cinco encuentros ha logrado, por tanto, marcar un tanto más que en los 75 anteriores.

La evolución refleja el mayor peso ofensivo que está adquiriendo dentro del equipo. Valverde siempre ha sido una pieza importante por su intensidad, su recorrido y su capacidad para equilibrar el centro del campo, pero su llegada desde segunda línea empieza también a convertirse en una amenaza para las defensas rivales. Su potente golpeo le permite probar desde media y larga distancia, mientras que su presencia cerca del área amplía las alternativas ofensivas del Real Madrid.

Cuatro goles en cinco partidos europeos representan un cambio notable para un jugador cuya principal función nunca había sido marcar. Ahora, además del enorme trabajo que aporta sin balón, el uruguayo está encontrando una regularidad goleadora que puede resultar especialmente valiosa en una competición en la que cada detalle decide los partidos.

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La Champions siempre ha tenido un significado especial para el Real Madrid y Valverde conoce perfectamente la exigencia de las grandes noches europeas. Su reciente racha confirma que, además de correr, recuperar y construir juego, el centrocampista también empieza a aparecer donde más se nota, en el marcador.