La undécima saga de la selección

La derrota contra Suiza (1-2) tuvo una nota positiva, especialmente para los dos protagonistas. Borja Iglesias y Nico Williams vistieron por primera vez la zamarra de España, aunque no pudieron celebrar su debut con una victoria.

Luis Enrique tiró del delantero del Betis y el extremo del Athletic para intentar la remontada. Y en el minuto 63 entraron sustituyendo a Marco Asensio y Ferran Torres, respectivamente.

Nico e Iñaki Williams (que jugó una vez con España) forman la undécima pareja de hermanos internacionales en la historia de la selección española y la primera en la que ambos han nacido en localidades diferentes (Nico en Pamplona e Iñaki en Bilbao).

Un salto en su carrera

El delantero del Athletic se mostró muy orgulloso de haber podido jugar sus primeros minutos. “Es un salto muy grande en mi carrera. Agradezco al míster esta oportunidad. Me ha dicho que abriera el campo, que encarara el 1 contra 1, lo que hago en el Athletic”.

Nico destacó el potencial de Suiza. “Es un rival duro. Sabíamos que eran peligrosos en el balón parado y no lo hemos podido contrarrestar. España no se rinde nunca y he visto que mis compañeros son muy fuertes mentalmente”.