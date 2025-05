El último milagro de Ranieri

Cuando se habla de los grandes entrenadores de la historia, muchos piensan en técnicos como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Sacchi o Johan Cruyff entre muchos otros. Sin embargo, hay un nombre que se puede colar en esa lista sin hacer demasiado ruido, el de Claudio Ranieri. El técnico italiano, que había anunciado su retirada de los banquillos al finalizar la temporada 2023/24 tras conseguir salvar la categoría con el Cagliari venciendo por dos goles acero al Sassuolo, es ya un mito del fútbol y de la Serie A italiana.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba entonces es que su retirada no sería definitiva. Apenas cinco meses después, el 14 de noviembre de 2024, Ranieri aceptó la propuesta de la Roma, el club de su ciudad natal y equipo al que ya había dirigido en dos etapas anteriormente, entre 2009 y 2011 y brevemente en 2019. En ese momento, el equipo romano atravesaba una profunda crisis institucional y deportiva (en 12ª posición y solo cinco puntos por encima del descenso) los jugadores no se sentían parte del equipo y los aficionados no se veían representados por su club. Por ello, la directiva tomó la arriesgada decisión de recurrir a un entrenador jubilado de 73 años para darle la vuelta a la situación.

Un fichaje que lo cambió todo

La llegada de Ranieri no generó grandes titulares, más allá de lo que suponía propiamente su regreso a los banquillos. Sin embargo, el técnico, conocido por su talante y actitud calmada rebajó las expectativas y advirtió de que su objetivo principal era estabilizar al equipo y recuperar el compromiso colectivo. Pero los efectos fueron mucho más allá de lo que en el propio club habían esperado.

Roma vs Fiorentina, de la Serie A / LAP

Muy pronto la Roma mejoró en organización defensiva, redujo la cantidad de goles encajados y comenzó a mostrar un plan de juego reconocible. Seis meses después, los números respaldan el cambio. La Roma ocupa actualmente la quinta posición de la Serie A con 63 puntos, empatada con la Juventus, quien marca el límite de acceso directo a la UEFA Champions League. Ahora mismo, el equipo romano ha registrado un total de 18 victorias, nueve empates y tan solo ocho derrotas, habiendo anotado 50 goles y recibiendo solamente 32.

Con estas cifras de Champions, los aficionados sueñan con volver a disputar la máxima competición continental. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que la Roma finalice la liga entre los cuatro mejores es del 22,22%. Aunque ha entrenado a clubes como el Chelsea, la Juventus o el Valencia, la genialidad más recordada de Ranieri sigue siendo la conquista de la Premier League con el Leicester City en la temporada 2015/16. Aquel equipo, construido con jugadores de medio y bajo coste, desafió todas las probabilidades y rompió todas las barreras hasta coronarse campeón ante clubes como el Manchester City, el Arsenal o el Manchester United.

Claudio Ranieri, en la celebración del título de Premier logrado con el Leicester / Agencias

El caso de la Roma actual encaja casi igual con el patrón del Leicester. Con un equipo que hasta hace bien poco estaba perdido tratando de buscarse a sí mismo, la plantilla ha encontrado bajo su mando una identidad que había perdido. Jugadores como Paulo Dybala, gran referente del equipo, Artem Dovbyk, Angeliño o Mats Hummels han dado un paso adelante para devolver a la Roma a la élite del fútbol italiano. En paralelo al crecimiento del equipo, la figura de Ranieri ha devuelto a los aficionados el valor de la sencillez. En una Serie A cada vez más marcada por los grandes fichajes y las estrellas, dentro y fuera del campo, Claudio Ranieri ha servido para recordar que también existe valor en lo fácil, en lo pragmático y en lo efectivo.