La última polémica del Dibu Martínez: "Es idiota"

La prensa inglesa se ceba con el portero argentino del Aston Villa tras su último incidente ante el Brentford "No me gusta nada Martínez y ayer fue una vergüenza", escribe Mike Keegan en el 'Daily Mail'

Si hay un personaje polémico a día de hoy en la Premier League es el portero argentino del Aston Villa, Emiliano 'Dibu' Martínez. Su carácter volcánico y su actitud en el campo han generado más de un problema.

En el último partido del Aston Villa ante el Brentford, el arquero volvió a protagonizar una jugada polémica al agarrar por la camiseta a Neal Maupay para levantarlo del suelo mientras se quejaba de una posible falta.

Obviamente, la actuación del 'Dibu' generó una tangana entre los dos equipos, con Unai Emery agarrando de la pechera a su futbolista para alejarlo del foco de atención.

Las críticas a de ahí, las críticas a Martínez en redes sociales y en la prensa no han parado. "No me gusta nada Dibu Martínez y lo de ayer fue una vergüenza. Minutos antes, Emi sale volando en su área como si el mundo se acabara tras un contacto y luego ataca a un jugador del Brentford por lo mismo. Literalmente hace unos segundos estabas haciendo lo mismo...", señaló Mike Keegan en el 'Daily Mail'.

Su compañero de tribuna Ian Ladyman fue más claro. "Creo que Martínez es un idiota, si soy honesto. Voy a molestar a mucha gente si digo esto, pero es lo que pienso. Es muy buen portero, pero me parece un poco idiota".

Esta polémica llega cuando se cumple un año de la conquista del Mundial por parte de Argentina, con el ya famoso gesto soez del cancerbero al recoger el premio a mejor portero en Qatar: "Pensé que era un idiota por lo que hizo en la final del Mundial. Y el hecho de que no lo haya hecho, casi lo ha usado como una insignia de honor, lo cual es patético. Debería ser recordado por hacer una de las mejores paradas que he visto en un partido de esa magnitud", indicó Ladyman.

"Es una final del Mundial y esta gente (por Francia) está perdiendo. Ten un poco de clase", finalizaba Ladyman. El Dibu y su carácter cosechan cada vez más críticas en la prensa de las islas.