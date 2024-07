La última bala de Ansu Fati en Barcelona

Ansu Fati está de vuelta. El que fuera una de las promesas más brillantes del fútbol español en los últimos años, ha regresado a Barcelona, tras una cesión muy poco fructífera en el Brighton Hove Albion de la Premier League. El joven delantero tan solo disputó 25 partidos entre la liga inglesa y la Europa League, logrando anotar cinco dianas. Unos números que no le han servido a Ansu para ganar adeptos, ni en el fútbol inglés ni en la afición de FC Barcelona.

Ahora, Ansu se enfrenta a lo que podría ser su última oportunidad de triunfar en Can Barça. La llegada de Hansi Flick como nuevo técnico del club ha reavivado las esperanzas del delantero, que hará la pretemporada junto con el resto de sus compañeros y será, al menos de inicio, uno más, en una plantilla que tiene el difícil reto de competirle al Real Madrid, actual campeón de Liga y Champions, y que se ha reforzado aún más con el fichaje de Kylian Mbappé. Tan mayúsculo parece el reto para los azulgranas, que, en la competición doméstica, están muy lejos del Madrid, siendo según los pronósticos de fútbol de Betfair, los segundos máximos favoritos al título con una cuota implícita del 22,22%, por un 69,44% de los blancos.

Vida extra

Tal y como apuntan todas las informaciones, con Xavi Hernández en el banquillo, las posibilidades de Ansu eran prácticamente nulas, ya que el exentrenador azulgrana no contaba con él para la presente temporada que está a punto de arrancar. Sin embargo, la llegada de Flick representa un nuevo comienzo y una vida extra para el jugador.

Eso sí, la tarea de convencer a Flick no será sencilla. Ansu, tras reunirse con Deco, ha conocido de primera mano que su nuevo técnico quiere verle en acción para tomar una decisión con respecto a su futuro, pero el entrenador alemán es conocido por su enfoque táctico y su exigente disciplina física. Por tanto, el primer paso del delantero no puede ser otro que el de intentar recuperar su mejor versión física y cruzar los dedos, ya que, en los últimos años, no ha podido mantener una regularidad a causa de las constantes lesiones que ha venido padeciendo.

Un primer test con buenas sensaciones

Fati no ha querido perder el tiempo y se ha sometido recientemente a un test de fuerza supervisado por los preparadores físicos del club. Según parece, el delantero aprobó el examen físico con más que buenas sensaciones, demostrando así estar preparado para la batalla.

De esta manera el jugador podrá competir de tu a tu con el resto de sus compañeros, aunque tendrá una dura competencia con Ansu Fati, Raphinha, Ferrán Torres, Lewandowski, Vitor Roque y a expensas de lo que pueda ocurrir con Joao Félix y un hipotético fichaje de Nico Williams, sin duda, ahora mismo, el futbolista que más ilusiona a la parroquia culé. Su alta ficha, un condicionante a tener muy en cuenta

Su salario puede ser uno de los motivos que lleve al FC Barcelona a pensar de nuevo en otra salida para el jugador. El club trabaja para volver a poder fichar con normalidad cumpliendo los requisitos económicos de la Liga (fair play financiero). Por esta razón, Ansu deberá convencer aún más y mejor a Flick, porque de lo contrario, será posiblemente una ficha más en el mercado azulgrana.

El propio Ansu es consciente de que esta puede ser su última bala en el Barcelona. Después de haber creado en su momento una gran expectación heredando el 10 de Messi, su carrera se frenó prácticamente en seco a causa de las lesiones. Ahora, más que nunca, necesita mostrar que puede estar a la altura de las expectativas y recuperar el nivel que una vez lo hizo destacar como una de los grandes delanteros del panorama internacional.