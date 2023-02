Triplete 'rojo' del Atlético en los derbis

Por tercer partido consecutivo ante el Real Madrid, los colchoneros terminaron con diez jugadores Simeone no se escondió al recordar las tres expulsiones

La expulsión a Ángel Correa en el minuto 64 del derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue la tercera del conjunto rojiblanco frente a los blancos en esta temporada.

Stefan Savic en el duelo del pasado 26 de enero en la Copa del Rey y Mario Hermoso en el choque de la primera vuelta de LaLiga del pasado 18 de septiembre en el Metropolitano, también terminaron por dejar a su equipo con diez frente a los de Ancelotti.

"Nos centramos en lo que tenemos que mejorar. El primer derbi no arrancamos bien, ellos fueron mejores, fueron muy contundentes, pudimos encaminar el partido en el segundo tiempo para el empate y nos quedamos con uno menos", recordó Simeone.

En la memoria de Simeone

"En la Copa del Rey, hicimos un grandísimo partido, pudieron expulsar a Ceballos, como todos lo vieron, no le pusieron tarjeta amarilla, porque entendieron que no fue amarilla y nos quedamos con uno menos con una falta que la jugada iba hacia el córner y no iba hacia el gol y le volvieron a poner amarilla a Savic", dijo sobre el 3-1 de los cuartos de final de la Copa del Rey en la prórroga del pasado 26 de enero en el Santiago Bernabéu.

"Y hoy lo de Ángel (Correa) lo entendieron de esa manera y ayudar a trabajar, ayudando, porque necesitamos estar mejor todos, porque te da más tranquilidad, es mejor para todos. Ustedes lo ven, hay cosas que son muy claras", añadió Simeone este sábado.