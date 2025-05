El Tottenham toca fondo: una Premier para olvidar

El Tottenham Hotspur ha alcanzado una cifra que ningún aficionado quería ver repetida. Con la derrota por 2-0 ante el Aston Villa de Unai Emery, los de Ange Postecoglou firmaron su vigésima quinta derrota en todas las competiciones esta temporada, igualando el récord negativo de su historia, establecido en la campaña 1991-92. Un dato demoledor: 25 derrotas, la mayor cantidad en una misma temporada en la historia del club.

El partido ante el Aston Villa fue el reflejo de lo que ha sido la temporada del Tottenham: un equipo sin respuesta, superado en intensidad, sin solidez defensiva y sin ideas en campo rival. Los tantos de Watkins y McGinn enterraron cualquier intento de reacción y hundieron aún más a un equipo ya en estado crítico.

La derrota dejó a los Spurs decimoséptimos en la Premier League, con 38 puntos tras 37 jornadas, tan solo uno por encima del descenso. Lo alarmante no es solo la posición, sino la dinámica: el Tottenham no da síntomas de recuperación y, pese a contar con nombres como Son, Kulusevski o Maddison, no encuentra el rumbo.

Paradójicamente, la temporada aún puede tener un giro impensado: el equipo disputará en unas semanas la final de la Europa League ante el Manchester United, otro gigante herido. Mientras ambos pelean por evitar el desastre doméstico, uno de los dos acabará levantando un título continental. Pero pase lo que pase, esta será recordada como una de las campañas más oscuras del club del norte de Londres.