Rodrigo Aliendro le dio el título de la Supercopa argentina a River en su único disparo a portería No ocurría desde 2018, cuando Scocco alcanzó un registro idéntico contra Boca Juniors

Rodrigo Aliendro tuvo un porcentaje de conversión de tiro del 100% tras anotar el 2-1 de River contra Estudiantes en su único remate en la Supercopa Argentina 2024. No ocurría desde 2018, cuando Scocco alcanzó un registro idéntico contra Boca (un tiro, un gol). Fue además un golazo a un ángulo a los 47 inutos para un jugador que necesitaba un golpe de efecto tan especial después de varios meses en un nivel discreto.

No fue un gol cualquiera porque era la tercera Supercopa Argentina para River, tras las obtenidas ante Boca (2018) y Racing (2019), y tercer título para Demichelis (Liga Profesional y Trofeo de Campeones). apuestas copa sudamericana

El mediocampista anotó su segundo tanto en el Millonario, se descargó sacándose la camiseta, lloró en ese grito de gol y siguió emocionado hasta después del partido. Las lágrimas del exjugador del Colón expresaban los esfuerzos necesarios para llegar al club de sus amores.

Además, una vez terminado el encuentro, Aliendro se emocionó también con la familia que fue a acompañarlo. Cabe destacar también que en River sufrió una lesión grave como fue la fractura de la mandíbula en un Superclásico en 2022, y otra algo menor como la rotura de uno de sus pectorales en agosto de 2023, pero no dejó de luchar para volver a ser útil.

Aliendro habló con ESPN tras tener su noche soñada con River. “Fue un momento único porque justo entré, no es fácil entrar en un partido tan intenso. No tenía pase, pateé, entró y la verdad que estoy muy feliz”. Además, contó una infidencia del vestuario: “Mis compañeros siempre me dicen que patee más…”.