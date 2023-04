El talento que asombra a Italia... ¡y al Real Madrid!

Brahim se exhibe en la serie A donde esta temporada registra cinco goles y cuatro asistencias en 24 partidos El Real Madrid duda en recuperarlo y el Milan quiere adquirirlo en propiedad: todo puede pasar en los próximos meses

Brahim Díaz atraviesa su mejor momento y es una de las figuras de la serie A. Su último partido lo ha realzado aún más, ya que se exhibió en el campo del líder Nápoles, con una asistencia, tras jugada 'maradoniana', y un gol. Un partidazo que ha engrandecido su figura.

El delantero malagueño de 23 años, que juega actualmente como cedido en el Milan, tiene dos años más de contrato con el Real Madrid, pero el equipo italiano quiere comprar al jugador. Como no se fijó ninguna cláusula, la cifra estaría en torno a los 25 y 30 millones de euros.

El Real Madrid tiene un dilema: traspasarlo o recuperarlo. Y Brahim también, porque su objetivo siempre fue triunfar en el equipo blanco, aunque sabe que en el Real Madrid no tendría la titularidad asegurada.

Así están las apuestas deportivas al mercado de fichajes del Real Madrid.

Unas estadísticas que ilusionan

Los números de Brahim confirman su mejoría. Sus cinco goles y cuatro asistencias en 24 partidos de Serie A superan los de temporadas anteriores, en los que no estuvo a un nivel tan alto.

Fabio Capello es uno de los que confirma la eclosión del jugador: "Brahim ha mejorado mucho. No sé si jugará en el Real Madrid algún día, pero reconozco que antes no me gustaba, y ahora hace cosas interesantes. Ha mejorado mucho".