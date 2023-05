Los sueños por cumplir de Alonso

El asturiano se sincera en clave de presente y futuro De momento, vive por y para la F1 y su reto es conquistar un tercer título pero, en clave de futuro , Alonso será “muy feliz formando una familia”

Fernando Alonso atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 41 años (cumple 42 en julio), vive por y para la Fórmula 1, pero es consciente de que está apurando su trayectoria y que más pronto que tarde tendrá que empezar una nueva vida lejos de los circuitos.

Sobre eso se sincera en una entrevista concedida al ‘New York Times’. “Soy consciente de mi edad. Sé que no voy a estar en la F1 los próximos diez años, así que cuando deje de correr espero poder mantener mi relación con Aston Martin de alguna manera”, señala Fernando.

“Ganar un tercer campeonato del mundo sería algo perfecto. Si gano otro Mundial, con todos estos años que han pasado desde que conseguí el último (2006), sería algo que no tendría precedentes, esa distancia entre dos campeonatos. Ese es mi objetivo por el momento”, advierte, ambicioso.

De vuelta al ruedo

“Cuando me retiré, estaba en horas bajas, y yo no quería eso porque mi rendimiento, mi competitividad, era tan alta como siempre entonces, pero la gente no lo veía. Ahora estoy demostrando que sigo siendo rápido, tenga la edad que tenga, eso forma parte de la historia del regreso. Ganar la 33 o luchar por un campeonato añadiría aún más dramatismo a la historia”, expone.

En clave de futuro considera que “el legado que dejaré en este deporte es el de alguien que lo ama tanto que sigue corriendo durante tantos años, manteniendo el nivel lo más alto posible”. También confiesa otro aspecto más personal: “Quiero tener una familia. Ese es el mayor sueño de mi vida”.