El sueño de Samu Omorodion

El delantero babazorro cedido por el Atlético de Madrid ha desvelado su sueño para la siguiente temporada Es uno de los fijos de Luis García Plaza y es el máximo goleador del equipo con siete dianas El curioso récord de Mamardashvili en el Valencia

Samu Omoridion está aprovechando al máximo su 'erasmus' en Vitoria. Está siendo uno de los futbolistas clave del Deportivo Alavés. Sin embargo, sueña con regresar al Atlético de Madrid y poder triunfar en uno de los equipos más grandes de Europa.

Después de muchísimo trabajo, se ha ganado un puesto fijo en el once de Luis García Plaza. Y ya se apunta, ni más ni menos, que siete goles con la camiseta blanquiazul. “Es mi primera temporada en la élite, estoy aprendiendo de los mejores y me encuentro cumpliendo un sueño”, ha declarado en rueda de prensa.

NO QUIERE SER 'PROTAGONISTA'

Pese a ser el máximo goleador del equipo con siete dianas, Samu ha dejado bien claro que no quiere mirar demasiado sus cifras.

“Creo que voy por el buen camino pero lo importante es ayudar al equipo. También es verdad que hay momentos en los que lo pasas mal. No hace mucho, en los últimos dos meses, estaba mucho tiempo sin meter goles y, además, no me sentía muy bien en el campo. Al final estoy satisfecho con mi trabajo y ahora sí que estoy viendo portería”.

EL SUEÑO DE SAMU

El delantero está cedido hasta final de temporada en el conjunto babazorro por el Atlético de Madrid, pero ya piensa en la campaña 2024/25.

“Estoy cedido para un año y mi objetivo es curtirme aquí pero si me puedo ir al Atlético el próximo año, pues muchísimo mejor. Si no, estoy preparado para todo, para irme allí, seguir en Vitoria o buscar otras posibilidades".