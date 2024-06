Un sueño llamado Rafa Nadal

La figura de Rafa Nadal trasciende mucho más allá del deporte. El terremoto que supuso su eliminación en la primera ronda de Roland Garros ante Zverev no se apaga. ¿Qué hará ahora el de Manacor?

El ascendente que tiene el 14 veces ganador de la Copa de los Mosqueteros entre el resto del circuito es siempre motivo de análisis. Y la última en demostrarlo ha sido Alizé Cornet, leyenda del tenis femenino francés.

La gala dijo adiós al tenis profesional esta semana en Roland Garros al caer 6-2 y 6-1 ante la china Qinwen Zheng. Cornet, de 34 años y raqueta 106 del mundo a día de hoy, se despidió en 'su casa' y deja para el recuerdo un gran registro, una carrera de 20 temporadas con 69 Grand Slams jugados de forma consecutiva, para un total de 72.

Cornet es así la tercera mujer con más apariciones en los cuatro grandes, sólo por detrás de Venus Williams (93) y de su hermana Serena (81).

Pero el vínculo de Cornet con Nadal es, cuando menos, curioso. La francesa señaló: "Ya lloré ayer viendo a Rafa Nadal en pista, así que hoy… Hasta ahora había podido contener la emoción. He dormido muy bien y debo decir que soñé con Rafa toda la noche. Soñé que me proponía jugar un partido de tres sets en Estrasburgo conmigo y luego estaría con su familia, ganaríamos, lo celebraríamos… Entonces me desperté esta mañana y pensé: ‘tengo que contarlo todo’”.

Alizé Cornet, que llegó a ser número 11 del mundo en su mejor clasificación, es una declarada admiradora de Nadal, que grabó un mensaje de felicitación para ella: “Quiero felicitarte por tu increíble carrera. Te deseo lo mejor para lo que viene, para tus proyectos futuros. Sé qué todo te va a ir bien. Es tu día, así que aprovéchalo. Lo mejor para el futuro y felicitaciones nuevamente”.