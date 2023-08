Stroll reconoce la superioridad de Alonso y le pone nota a su temporada

El canadiense elogió a su compañero de equipo "El rendimiento de Fernando Alonso ha sido de diez", apuntó

Muchas veces en la Fórmula Uno sucede que los celos campan a sus anchas entre los compañeros de 'box'. No es el caso de Aston Martin. Desde la presentación de Fernando Alonso con la escudería británica se vio que el buen rollo entre el asturiano y Lance Stroll, su compañero de escudería, era patente.

El canadiense no ha querido dejar pasar la oportunidad de dorar la píldora al ovetense, reconociendo que ha sido superior a él con el AM23.

"Sé que ha habido muchas carreras en las que sentí que tal vez aproveché al máximo el coche y él fue un poco más rápido y así son las cosas. Aunque ha habido otras veces en las que conduje realmente bien y estuve delante de él un par de veces. Entonces, sí, estoy orgulloso de eso. Pero él ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores", apuntó el canadiense en una entrevista con 'Motorsportmagazine'.

'Magic' Alonso ha calado hondo en el corazón de Lance Stroll, a quien no se le cayeron los anillos en reconocer: "Fernando Alonso ha brindado ese tipo de rendimiento A+ cada semana, cuando yo he tenido algunas A, pero he tenido algunas C, pero quedan muchas carreras por delante".

Finalmente, Stroll recalca que "quedan muchas carreras por delante". Cabe destacar que de las 12 citas celebradas, Alonso se ha subido al podio en seis de ellas.