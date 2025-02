Sorloth, el bota de oro de los suplentes

La ida de las semifinales de Copa entre FC Barcelona y Atlético de Madrid dio a los espectadores una auténtica locura de encuentro. Cuando el partido estaba totalmente loco con el conjunto azulgrana por delante (3-2), Llorente volvió a recortar distancias con un disparo que tocó en Gavi. No fue el último. Sorloth, entrando desde el banquillo, enmudeció Montjuïc al poner el empate en el marcador en los últimos instantes de partido. Tal y como sucedió en el partido de LaLiga, el noruego fue el encargado de desactivar a la afición azulgrana en su estadio.

Esta temporada Sorloth está teniendo una relación especial con este tipo de goles. El ex del Villarreal se está acostumbrando a marcar entrando desde el banquillo, siendo el relevo ideal para la delantera rojiblanca. El 'vikingo' ha marcado un total de seis goles saliendo de revulsivo, convirtiéndose, de esta manera, en el máximo goleador de las cinco grandes ligas anotando como suplente. Con seis goles, lidera la lista por delante de Pedro (4), Gonçalo Ramos (4), Christian Stuani (4) y Iago Aspas (4).

Pese a no ser un fijo en el once ideal para Simeone, el noruego está respondiendo a la importante apuesta. Sorloth es el tercer máximo goleador de la plantilla con 12 goles, únicamente por detrás de Griezmann (15) y Julián Álvarez (19) y, de esta manera. Simeone cada vez tiene menos argumentos para darle la oportunidad en el once inicial.