El Sevilla vuelve a arrancar como en los tiempos de Lopetegui

El Sevilla ha empezado LaLiga 2026/27 con paso firme. Tras cinco jornadas disputadas, el conjunto hispalense suma 10 puntos, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota, un inicio que confirma las buenas sensaciones del equipo en este arranque de campeonato.

El dato tiene valor histórico reciente. El Sevilla no alcanzaba una cifra tan alta después de sus primeros cinco partidos de una temporada liguera desde la 2019/20, cuando el equipo dirigido por Julen Lopetegui también sumó 10 puntos a estas alturas del curso.

Aquella etapa quedó asociada a una idea de estabilidad, competitividad y regularidad. Ahora, este inicio vuelve a colocar al Sevilla en una dinámica positiva, con una base de resultados importante y margen para seguir creciendo en las próximas jornadas.

En una Liga donde empezar bien puede marcar la confianza de todo un proyecto, sumar 10 de los primeros 15 puntos permite al conjunto hispalense mirar la clasificación con otra tranquilidad. No garantiza nada, pero sí muestra que el equipo ha entrado en la temporada con fuerza.

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El Sevilla ha arrancado lanzado. Y los números, por ahora, le devuelven a registros que no tocaba desde uno de sus ciclos más reconocibles de los últimos años.