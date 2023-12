Este será el campeón de la Premier según la inteligencia artificial

Los últimos resultados de la liga inglesa han dado un vuelco a los cálculos informáticos Los triunfos de Liverpool y City, unidos a las derrotas de Tottenham y Arsenal, determinantes

Cuando estamos a punto de cumplir el primer cuarto del siglo XXI, la inteligencia artificial y los avances tecnológicos e informáticos nos sorprenden día a día. Incluso en aspectos como el fútbol, donde la lógica casi nunca impera. Consulta las apuestas de fútbol.

En Inglaterra, tierra donde las apuestas deportivas son fiel tradición, múltiples estudios analizan cada dato de la Premier League y se atreven a pronosticar.

Tras los resultados de la última jornada, la supercomputadora de Opta ha realizado una predicción sobre qué equipo ganará la Premier 23-24.

Y el principal favorito es el cuadro que ahora mismo ocupa la cuarta plaza, sorprendentemente. Eso sí, si decimos que es el Manchester City de Pep Guardiola, vigente campeón, la sorpresa se relativiza.

Tras las victorias de Liverpool y Manchester City en la última jornada, unidas a las derrotas de Arsenal, Aston Villa y Tottenham Hotspur, las predicciones informáticas han sufrido un vuelco.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 📈



Following wins for Liverpool and Man City and defeats for Arsenal, Aston Villa and Spurs, what does the Opta supercomputer say about the Premier League title race at the halfway point of 2023-24?