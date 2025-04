Salah se une a la lista de jugadores que dice no a Arabia Saudí

Mohamed Salah ha cerrado su renovación con el Liverpool sorprendiendo al mundo del fútbol. Él mismo había anunciado a inicios de año que la actual temporada sería su última como jugador ‘red’ tras ocho campañas y de manera inesperada ha acabado ampliando su contrato dos años más. Habrá tiempo para algunos capítulos más en la exitosa historia que han tenido juntos en la que hasta el momento el egipcio ha ayudado a conquistar hasta ocho títulos.

El acuerdo ha supuesto además un nuevo portazo al fútbol saudí. Ya el verano pasado intentaron que recalase allí con un ofertón del Al Ittihad al club inglés y al propio jugador, pero ahora tenían vía libre para ofrecerle un salario incluso mejor. Sin embargo, Salah pasa a formar parte del listado de futbolistas que ha sido capaz de rechazar el traslado a Arabia Saudí. Luka Modric, Antoine Griezmann, Leo Messi, Kylian Mbappé, Thomas Müller o Robert Lewandowski, entre otros, son algunos de los nombres que engrosan esa llamativa lista en la que se espera añadir pronto a Vinícius Jr.

Salah por tanto vestirá de rojo hasta junio de 2027, cuando cumplirá justo 35 años. Incluso su nuevo entrenador, Arne Slot, dijo el pasado otoño que le veía más fuera que dentro cuando pensaba en las alineaciones y la frase se convirtió en algo icónica que ahora han usado en el anuncio. ‘Más dentro que fuera’ afirmaba la imagen que anunciaba la renovación tras una temporada en la que el egipcio ha demostrado que sigue teniendo mucho fútbol con goles por doquier y buen juego ayudando a estar a punto de conquistar un nuevo título de la Premier League al tener once puntos de ventaja sobre el Arsenal a falta de siete jornadas por disputarse.

Un listado de negativas que va creciendo

El futbolista del Liverpool no es el primero en decir no a Arabia Saudí, algo que parece casi imposible viendo los salarios estratosféricos que están ofreciendo para crear una liga competitiva atrayendo estrellas. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar sí que siguieron ese camino, pero, aunque no lo parezca ya hay una larga lista de jugadores que se han resistido a dar el paso.

Bergwijn decide en la fiesta de Cristiano y Benzema / Al Ittihad

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha tenido ofertas todos los años desde que salió del Bayern Múnich y por el momento siempre ha dicho que no para seguir en la Ciudad Condal, donde es pieza clave del proyecto azulgrana. El pasado verano hubo otro caso muy sonado en Italia, con el argentino Paulo Dybala rechazando 75 millones durante tres años y eligiendo quedarse en Roma cuando parecía más fuera que dentro. También el realista Take Kubo prefirió seguir en su club en esa ventana cuando le daban 40 millones por temporada para firmar cuatro campañas.

Los saudíes han tentado a más atacantes como Kane, quien salió del Tottenham al Bayern prefiriendo luchar por títulos, o Griezmann, que antepone seguir en Madrid al posible montante económico. De las ofertas más destacadas que hubo en su momento fue la realizada a Messi cuando acaba contrato con el PSG. Llegaron a poner sobre la mesa 1.500 millones de euros por tres temporadas, pero el argentino decidió mudarse a Miami por mayor comodidad y estilo de vida para él y su familia.

Retirados antes que a Arabia

Los casos de los alemanes Kroos y Müller también son llamativos. Ambos han preferido retirarse en la élite, el actual atacante del Bayern lo hará a final de campaña, a seguir unos años más en activo con sueldos mareantes. El que fuese escudero de Toni en Madrid, Modric, es otro que prefiere seguir en la capital española y ha rechazado varias propuestas en los últimos tiempos.

El caso Vinícius

Por último, quien parece que se va a sumar a esta lista de negativas es Vinícius Jr., a quien tientan con ofertas jugosas al estar cerca el final de su contrato, en verano de 2027, pero todo parece apunta a que firmará la renovación para seguir compitiendo al máximo nivel deportivo. Aunque en algún momento se han transmitido dudas sobre su continuidad en la rumorología clásica del mercado de fichajes.